Người trẻ tìm cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao

SVO - Nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp, song cũng đặt ra không ít thách thức về vốn, thị trường và năng lực quản trị, các chuyên gia nhận định tại tọa đàm do T.Ư Đoàn tổ chức ngày 25/12.

Tọa đàm “Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức” thu hút sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, cùng nhiều thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và truyền cảm hứng cho người trẻ, đặc biệt là thanh niên nông thôn, trên hành trình lập nghiệp.

Tọa đàm “Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức”.

Phát biểu tại sự kiện, anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn cho rằng, nông nghiệp đang trở thành lựa chọn khởi nghiệp ngày càng phổ biến của người trẻ. Theo anh, sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn đã tạo điều kiện để thanh niên ứng dụng tri thức, đổi mới tư duy và khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình.

“Công nghệ hiện nay đã tham gia sâu vào toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp, từ giống, canh tác, thu hoạch đến chế biến và tiêu thụ. Đây là dư địa lớn để người trẻ nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả”, anh Cảnh Chí Quân nói.

Tuy vậy, theo đại diện T.Ư Đoàn, khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao không dễ. Người trẻ vẫn đối mặt với nhiều rào cản như thiếu vốn, hạn chế kiến thức quản trị, khó tiếp cận khoa học – công nghệ, rủi ro thị trường và tác động của biến đổi khí hậu. Để hỗ trợ thanh niên, thời gian qua, T.Ư Đoàn đã triển khai nhiều diễn đàn, cuộc thi và chương trình tư vấn, giúp người trẻ tiếp cận vốn, chuyên gia và các mô hình khởi nghiệp hiệu quả.

Từ góc độ đào tạo, ông Giang Trung Khoa - Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng, thách thức lớn nhất của người trẻ khi làm nông nghiệp công nghệ cao là tư duy thị trường. “Trước khi sản xuất, cần trả lời rõ sản phẩm làm ra cho ai, họ cần gì và bán bằng cách nào”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kiến thức quản trị, marketing và xây dựng thương hiệu.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, chị Trần Thị Kim Lĩnh (nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long Bình Thuận) cho biết, chị khởi nghiệp từ cây thanh long, khi còn là sinh viên, trong bối cảnh thiếu vốn và gần như không có sự hỗ trợ. Theo chị, ba yếu tố cốt lõi khi khởi nghiệp nông nghiệp là vốn, thị trường đầu ra và thương hiệu. “Người trẻ nên bắt đầu từ sản phẩm bản địa, quy mô nhỏ và kiên trì đi đúng hướng”, chị Lĩnh nói.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, cùng nhiều thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong khi đó, anh Hoàng Ngọc Vũ (chủ Vườn ươm Đất Phật tại Lạng Sơn) cho rằng, với thanh niên nông thôn, việc đầu tư cho tri thức quan trọng không kém vốn liếng. Theo anh, khởi nghiệp nông nghiệp là quá trình dài, cần lộ trình rõ ràng, đi từ nhỏ đến lớn và liên tục học hỏi để giảm thiểu rủi ro.

Các diễn giả thống nhất rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là hướng đi kinh tế mà còn là cơ hội để người trẻ khẳng định vai trò trong phát triển nông thôn bền vững, làm giàu chính đáng từ chính mảnh đất quê hương.