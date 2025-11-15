Nhiều dự án công nghệ, giáo dục nổi bật tại Chung kết SV.STARTUP 2025

SVO - Chung kết cuộc thi ‘Học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2025 – HOU.SV.STARTUP 2025’ diễn ra trong khuôn khổ 'Open Fest 2025', ngày hội lớn nhất trong năm do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức.

TS Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Học sinh – Sinh viên (Bộ GD – ĐT) nhận định, sinh viên gây ấn tượng bởi tinh thần “song hành”: Vừa nỗ lực trong học tập – nghiên cứu, vừa tích cực tham gia phong trào, tình nguyện, chuyển đổi số, thể thao, văn hóa và hoạt động cộng đồng. Theo ông, sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và thích ứng tốt với yêu cầu mới.

TS Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Học sinh – Sinh viên (Bộ GD – ĐT) phát biểu tại chương trình.

PGS. TS Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trường ĐH Mở Hà Nội luôn đặt người học ở vị trí trung tâm, coi sự tiến bộ của sinh viên là thước đo quan trọng cho sự phát triển. Nhà trường cam kết xây dựng môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu và khởi nghiệp; đồng thời mở rộng các quỹ học bổng, kết nối doanh nghiệp và mentor, nâng cấp dịch vụ hỗ trợ để mỗi sinh viên đều có cơ hội phát triển.

“Nhà trường không chỉ đồng hành với sinh viên trong thời gian học mà cả trong quá trình lập nghiệp và phát triển nghề nghiệp”, PGS. TS Nguyễn Thị Nhung nói.

ThS Thiều Cẩm Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường cho biết, Đoàn – Hội xác định sứ mệnh đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá bản thân, kết nối người học với doanh nghiệp, giảng viên và các tổ chức hỗ trợ. Đơn vị sẽ tiếp tục tạo môi trường rèn luyện, mở rộng sân chơi sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu quốc tế.

Giải Nhất thuộc về ý tưởng InsightGo.

Trước vòng Chung kết, gần 90 ý tưởng được gửi về cuộc thi. Ban tổ chức chọn 25 dự án vào bán kết, sau đó chọn tiếp 6 dự án xuất sắc tranh tài tại vòng cuối. Các ý tưởng trải dài nhiều lĩnh vực như công nghệ, môi trường, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, sức khỏe.

InsightGo đoạt giải Nhất

Giải Nhất thuộc về InsightGo, ứng dụng phân tích dữ liệu và hành vi người dùng, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu khách hàng và đưa ra quyết định chính xác hơn. Dự án do sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, khoa Tài chính – Ngân hàng và khoa Tiếng Trung Quốc thực hiện.

Ban Giám khảo tại vòng Chung kết cuộc thi.

Hai dự án giành giải Nhì gồm:

– StartupKit, nền tảng hỗ trợ sinh viên xây dựng hồ sơ dự án khởi nghiệp, kết nối mentor, nhà đầu tư và chuyên gia sở hữu trí tuệ.

– Ovilig, ứng dụng Metaverse mang đến trải nghiệm và thực hành công việc trong không gian ảo.

Ba dự án đoạt giải Ba gồm:

– SkillSwap, nền tảng trao đổi kỹ năng bằng tín chỉ, tích hợp AI ghép cặp người học;

– Astro Steam, mô hình STEAM tương tác giúp học sinh khám phá khoa học thông qua trải nghiệm thực hành;

– Phô mai Phytomelt, dự án sản xuất phô mai chay hữu cơ từ hạt điều và nguyên liệu địa phương, với nhiều hương vị như trái cây, tảo biển, probiotic, rượu vang.

Ban tổ chức đánh giá các đội thi đã thể hiện sự nghiêm túc và sáng tạo trong quá trình triển khai ý tưởng. “HOU.SV.STARTUP 2025” không chỉ là cuộc thi mà còn là bệ phóng để sinh viên phát triển tư duy khởi nghiệp, biến khát vọng hiện tại thành những giá trị bền vững trong tương lai.