Lan tỏa khát vọng đổi mới sáng tạo từ Ireland đến thanh niên Việt Nam

SVO - Thăm và làm việc tại Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh bài học phát triển của Ireland và đề xuất tăng cường hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp, giao lưu sinh viên, qua đó khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo của thanh niên Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland và trường ĐH Trinity, Dublin.

Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh bài học phát triển của Ireland: “Chỉ trong hơn một thập kỷ, từ một trong những nước nghèo nhất châu Âu, Ireland đã vươn lên thành một nền kinh tế tri thức hàng đầu thế giới, một hình mẫu về sự phát triển cho nước vừa và nhỏ”, như lời Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định trong chuyến thăm chính thức Ireland năm 2025.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm và làm việc tại Ireland.

Anh Nguyễn Minh Triết trích dẫn bài viết Học tập suốt đời của Tổng bí thư Tô Lâm, khẳng định trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, 5.0 và cả X.0 trong tương lai, động lực phát triển phải đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững. Thanh niên, sinh viên Việt Nam cần chủ động thích ứng, đón đầu xu thế, nâng cao năng lực để tạo ra sản phẩm ứng dụng, góp phần phát triển đất nước.

T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm và làm việc tại Ireland.

Từ định hướng này, đoàn công tác đề xuất hai bên nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn trao đổi khoa học, đặc biệt là khoa học liên ngành; các mô hình sáng tạo khởi nghiệp và hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam – Ireland. Với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Ireland, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland quan tâm nhiều hơn trong việc hỗ trợ học tập, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh tích cực của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã thăm thư viện cổ Book of Kells – nơi trưng bày bản gốc cuốn sách thời trung cổ và nghe giới thiệu về “Bản tuyên ngôn độc lập của Ireland năm 1916”.