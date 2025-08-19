Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Lan tỏa khát vọng đổi mới sáng tạo từ Ireland đến thanh niên Việt Nam

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thăm và làm việc tại Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh bài học phát triển của Ireland và đề xuất tăng cường hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp, giao lưu sinh viên, qua đó khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo của thanh niên Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland và trường ĐH Trinity, Dublin.

Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh bài học phát triển của Ireland: “Chỉ trong hơn một thập kỷ, từ một trong những nước nghèo nhất châu Âu, Ireland đã vươn lên thành một nền kinh tế tri thức hàng đầu thế giới, một hình mẫu về sự phát triển cho nước vừa và nhỏ”, như lời Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định trong chuyến thăm chính thức Ireland năm 2025.

z6922108847825-4b1ca4d81885b276dd5b307f5a3667f8.jpg
Đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm và làm việc tại Ireland.

Anh Nguyễn Minh Triết trích dẫn bài viết Học tập suốt đời của Tổng bí thư Tô Lâm, khẳng định trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, 5.0 và cả X.0 trong tương lai, động lực phát triển phải đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững. Thanh niên, sinh viên Việt Nam cần chủ động thích ứng, đón đầu xu thế, nâng cao năng lực để tạo ra sản phẩm ứng dụng, góp phần phát triển đất nước.

z6922108824640-c30cd8c8cfb0f6b7442f8df53a0fb39a.jpg
T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm và làm việc tại Ireland.

Từ định hướng này, đoàn công tác đề xuất hai bên nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn trao đổi khoa học, đặc biệt là khoa học liên ngành; các mô hình sáng tạo khởi nghiệp và hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam – Ireland. Với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Ireland, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland quan tâm nhiều hơn trong việc hỗ trợ học tập, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh tích cực của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

z6922119222299-f3ee9da8118ca4d6706a88eb9e43bc37.jpg
Lan tỏa khát vọng đổi mới sáng tạo từ Ireland đến thanh niên Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã thăm thư viện cổ Book of Kells – nơi trưng bày bản gốc cuốn sách thời trung cổ và nghe giới thiệu về “Bản tuyên ngôn độc lập của Ireland năm 1916”.

Dương Triều Dương Triều
#đổi mới sáng tạo #Ireland #thanh niên Việt Nam #khởi nghiệp #hợp tác quốc tế #khoa học công nghệ #giao lưu sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục