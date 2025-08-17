Tuổi trẻ Đại học Phenikaa chung sức hướng tới Đại lễ A80

SVO - Trong số 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các đơn vị đoàn thể Thủ đô đã ra quân phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong lực lượng hùng hậu ấy, 700 sinh viên ĐH Phenikaa góp mặt, trở thành một trong những đơn vị có số lượng tình nguyện viên đông đảo nhất.

“Vinh dự, tự hào và trách nhiệm”

Phát biểu chỉ đạo đội hình sinh viên trước giờ ra quân, PGS. TS Nguyễn Tô Chung – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa nhấn mạnh: “Tham gia phục vụ Đại lễ A80 là một nhiệm vụ hết sức vinh dự và tự hào. Các bạn chính là đại diện hình ảnh ĐH Phenikaa và hơn thế nữa, là đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô. Tôi mong rằng, mỗi sinh viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng”.

PGS. TS Nguyễn Tô Chung – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa phát biểu tại chương trình.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng: Sự tham gia của 700 sinh viên Phenikaa sẽ không chỉ góp phần vào thành công chung của Đại lễ, mà còn là trải nghiệm quý báu, giúp mỗi bạn trưởng thành hơn trong học tập, rèn luyện và trong hành trình trở thành công dân trách nhiệm với đất nước.

Một “lớp học lớn” của tuổi trẻ

Theo ThS Nguyễn Thị Khánh Trà – Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Phenikaa, ngay khi Thành Đoàn Hà Nội phát động, đã có hơn 2.000 sinh viên đăng ký chỉ trong một ngày. Nhà trường lựa chọn 700 gương mặt tiêu biểu nhất, vừa đáp ứng tiêu chí của Ban tổ chức, vừa ưu tiên sinh viên có kinh nghiệm tình nguyện và kết quả học tập tốt.

ThS Nguyễn Thị Khánh Trà – Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Phenikaa trao đổi với sinh viên tình nguyện.

“Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà là một ‘lớp học lớn’ về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân. Chúng tôi tin rằng, qua sự kiện này, sinh viên Phenikaa sẽ rèn thêm bản lĩnh, kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến thiết thực cho đất nước”, chị Trà cho biết.

Trước khi ra quân, sinh viên đã được tập huấn kỹ năng giao tiếp, điều phối, xử lý tình huống, làm việc nhóm, rèn luyện thể chất và tìm hiểu kiến thức lịch sử - chính trị. Nhà trường chuẩn bị đồng phục, hậu cần và bố trí cán bộ Đoàn đồng hành để tiếp thêm niềm tin, sự tự tin và tinh thần nhiệt huyết cho sinh viên.

Chung sức cho ngày hội lớn

Nguyễn Thu Hà (K17, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế) bày tỏ: “Được khoác áo tình nguyện trong sự kiện trọng đại giúp em thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc. Mình mong góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ thiêng liêng này”.

Tuổi trẻ ĐH Phenikaa chung sức hướng tới Đại lễ A80.

Phan Thế Bảo (K15, Quản trị nhân lực) xúc động: “Mình từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện, nhưng lần này khác biệt. Bọn mình không chỉ rèn kỹ năng tổ chức, phối hợp mà còn hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do. Đây chắc chắn là trải nghiệm quý giá theo suốt hành trình học tập và lập nghiệp”.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, sinh viên Phenikaa sẽ cùng tình nguyện viên Thủ đô đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Hướng dẫn đại biểu, cấp phát nhu yếu phẩm tại Quảng trường Ba Đình và dọc tuyến diễu binh – diễu hành, quản lý kho hàng, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân các tỉnh và khách quốc tế.

700 sinh viên ĐH Phenikaa góp mặt tại đại lễ A80.

Sự góp mặt của 700 sinh viên Phenikaa không chỉ khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ Nhà trường, mà còn thể hiện triết lý giáo dục toàn diện: Khuyến khích sinh viên rèn luyện tri thức, kỹ năng và ý thức công dân.