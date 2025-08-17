Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Tuổi trẻ Đại học Phenikaa chung sức hướng tới Đại lễ A80

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong số 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các đơn vị đoàn thể Thủ đô đã ra quân phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong lực lượng hùng hậu ấy, 700 sinh viên ĐH Phenikaa góp mặt, trở thành một trong những đơn vị có số lượng tình nguyện viên đông đảo nhất.

“Vinh dự, tự hào và trách nhiệm”

Phát biểu chỉ đạo đội hình sinh viên trước giờ ra quân, PGS. TS Nguyễn Tô Chung – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa nhấn mạnh: “Tham gia phục vụ Đại lễ A80 là một nhiệm vụ hết sức vinh dự và tự hào. Các bạn chính là đại diện hình ảnh ĐH Phenikaa và hơn thế nữa, là đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô. Tôi mong rằng, mỗi sinh viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng”.

pka01791.jpg
PGS. TS Nguyễn Tô Chung – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa phát biểu tại chương trình.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng: Sự tham gia của 700 sinh viên Phenikaa sẽ không chỉ góp phần vào thành công chung của Đại lễ, mà còn là trải nghiệm quý báu, giúp mỗi bạn trưởng thành hơn trong học tập, rèn luyện và trong hành trình trở thành công dân trách nhiệm với đất nước.

Một “lớp học lớn” của tuổi trẻ

Theo ThS Nguyễn Thị Khánh Trà – Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Phenikaa, ngay khi Thành Đoàn Hà Nội phát động, đã có hơn 2.000 sinh viên đăng ký chỉ trong một ngày. Nhà trường lựa chọn 700 gương mặt tiêu biểu nhất, vừa đáp ứng tiêu chí của Ban tổ chức, vừa ưu tiên sinh viên có kinh nghiệm tình nguyện và kết quả học tập tốt.

z6915004967895-b4aa4046ab2d25ca6943e30e79c26197.jpg
htd02987.jpg
z6915004961699-4d210094dd7458fe90f73caa91e448c4.jpg
ThS Nguyễn Thị Khánh Trà – Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Phenikaa trao đổi với sinh viên tình nguyện.

“Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà là một ‘lớp học lớn’ về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân. Chúng tôi tin rằng, qua sự kiện này, sinh viên Phenikaa sẽ rèn thêm bản lĩnh, kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến thiết thực cho đất nước”, chị Trà cho biết.

Trước khi ra quân, sinh viên đã được tập huấn kỹ năng giao tiếp, điều phối, xử lý tình huống, làm việc nhóm, rèn luyện thể chất và tìm hiểu kiến thức lịch sử - chính trị. Nhà trường chuẩn bị đồng phục, hậu cần và bố trí cán bộ Đoàn đồng hành để tiếp thêm niềm tin, sự tự tin và tinh thần nhiệt huyết cho sinh viên.

Chung sức cho ngày hội lớn

Nguyễn Thu Hà (K17, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế) bày tỏ: “Được khoác áo tình nguyện trong sự kiện trọng đại giúp em thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc. Mình mong góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ thiêng liêng này”.

pka02007.jpg
pka02016.jpg
pka01938.jpg
Tuổi trẻ ĐH Phenikaa chung sức hướng tới Đại lễ A80.

Phan Thế Bảo (K15, Quản trị nhân lực) xúc động: “Mình từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện, nhưng lần này khác biệt. Bọn mình không chỉ rèn kỹ năng tổ chức, phối hợp mà còn hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do. Đây chắc chắn là trải nghiệm quý giá theo suốt hành trình học tập và lập nghiệp”.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, sinh viên Phenikaa sẽ cùng tình nguyện viên Thủ đô đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Hướng dẫn đại biểu, cấp phát nhu yếu phẩm tại Quảng trường Ba Đình và dọc tuyến diễu binh – diễu hành, quản lý kho hàng, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân các tỉnh và khách quốc tế.

htd02996.jpg
700 sinh viên ĐH Phenikaa góp mặt tại đại lễ A80.

Sự góp mặt của 700 sinh viên Phenikaa không chỉ khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ Nhà trường, mà còn thể hiện triết lý giáo dục toàn diện: Khuyến khích sinh viên rèn luyện tri thức, kỹ năng và ý thức công dân.

Dương Triều Dương Triều
#Đại học Phenikaa #đại lễ A80 #tình nguyện viên #tuổi trẻ Thủ đô #kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #trách nhiệm công dân #hoạt động tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục