Đối thoại thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng, tiên phong sáng tạo, hành động trách nhiệm

SVO - Ngày 17/12, buổi đối thoại năm 2025 giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với thanh niên đã diễn ra sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn. Chương trình tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Thành phố: Thanh niên là chủ thể trung tâm, là lực lượng tiên phong trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thanh niên mong muốn được “tham gia thật”

Với chủ đề “Khơi dậy khát vọng – Tiên phong sáng tạo – Hành động trách nhiệm”, chương trình thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Tại diễn đàn, thanh niên Thủ đô đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời hiến kế cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2025. Ảnh: PHẠM MẠNH

Điểm chung trong các ý kiến là mong muốn được tham gia trực tiếp, thực chất vào quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, dự án lớn của Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính quyền số và kinh tế số. Trước đó, Thành Đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp thanh niên, phản ánh những trăn trở sát thực tiễn của thế hệ trẻ trước yêu cầu phát triển mới của Thủ đô.

Ở nhóm vấn đề phát triển thanh niên trở thành công dân số, nhiều đại biểu đề xuất Thành phố chia sẻ tầm nhìn dài hạn, tạo cơ chế để sinh viên, trí thức trẻ và các start-up công nghệ tham gia trực tiếp vào các dự án chuyển đổi số công. Các kiến nghị như thí điểm mô hình “thực tập sinh công vụ”, kết nối nguồn lực sinh viên với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hay mở rộng không gian thử nghiệm chính sách cho đổi mới sáng tạo nhận được sự quan tâm lớn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và khởi nghiệp, thanh niên đề nghị sớm hoàn thiện cơ chế kết nối nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, đồng thời mở rộng kênh tiếp cận vốn, quỹ đầu tư mạo hiểm và các nền tảng số thu hút, kết nối nhân tài trẻ trong và ngoài nước phục vụ các dự án phát triển của Thành phố.

Thành phố đã "mở cửa", cần thanh niên chủ động bước vào

Trao đổi tại chương trình, lãnh đạo các sở, ngành khẳng định, Hà Nội đã và đang ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời chú trọng hỗ trợ pháp lý, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp trẻ.

Các đại biểu thanh niên trao đổi tại chương trình.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, thể chế đã có, không gian sáng tạo đã mở, nguồn lực đang được bố trí, điều quan trọng là thanh niên cần chủ động đề xuất dự án cụ thể, dám thử nghiệm và dám chịu trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai.

Khơi dậy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Phát biểu kết luận tại chương trình, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, 5 nhóm chủ đề được thanh niên lựa chọn tại chương trình đối thoại đều là những nội dung thiết thực, có ý nghĩa trực tiếp, mang tính động lực đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao không khí đối thoại dân chủ, trách nhiệm, cùng cách đặt vấn đề thẳng thắn, xây dựng, cầu thị của các đoàn viên, thanh niên, qua đó thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với sự nghiệp phát triển chung.

Thành phố ghi nhận sự trưởng thành, phát triển của thanh niên Thủ đô trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở, ban, ngành trong việc phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình đối thoại, tạo điều kiện để Thành phố tiếp thu nhiều ý kiến thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời, Thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Hà Nội vẫn đạt được những kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%, cao hơn mục tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự chương trình Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2025.

Cùng với đó, T.Ư đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt.

Bước vào giai đoạn từ năm 2026 trở đi, với mục tiêu tăng trưởng cao, dự kiến Hà Nội đạt mức tăng trưởng khoảng 11%, Thành phố xác định tiếp tục tập trung phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trong tiến trình đó, thanh niên cần là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của Thành phố.

“Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên không chỉ là hưởng ứng phong trào, mà là trực tiếp tham gia tạo ra những đột phá về khoa học – công nghệ, mô hình tăng trưởng và chất lượng quản trị đô thị”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Từ đối thoại đến hành động

Để các nội dung trao đổi tại Hội nghị được triển khai thực chất, hiệu quả, Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để thanh niên tham gia thực chất vào quá trình xây dựng, phản biện và giám sát chính sách công, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đô thị thông minh, dữ liệu đô thị và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa và Thể thao chủ động rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về nguồn lực, hạ tầng dữ liệu mở, quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển không gian sáng tạo; bảo đảm thanh niên có môi trường thuận lợi để thử nghiệm, triển khai các mô hình mới gắn với yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2025.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh kết nối cung – cầu lao động trẻ; tăng cường đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, kinh tế số và dịch vụ sáng tạo, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, đồng thời cam kết tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với tinh thần “Khơi dậy khát vọng – Tiên phong sáng tạo – Hành động trách nhiệm”, thanh niên Thủ đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo, đóng góp thiết thực vào xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.