Học sinh THPT Lê Lợi chất vấn: ‘Làm sao để trường học hạnh phúc hơn?’

SVO - ‘Làm thế nào để đến trường hạnh phúc hơn?’, ‘Làm sao vừa giảm áp lực học tập, vừa học tốt?’, những câu hỏi thẳng thắn từ học sinh trường THPT Lê Lợi đã mở ra cuộc đối thoại cởi mở giữa thầy và trò, nơi tiếng nói của học sinh được lắng nghe và tôn trọng.

Sáng 22/9, tại trường THPT Lê Lợi (Hà Nội), một buổi đối thoại đặc biệt giữa học sinh, phụ huynh và Ban Giám hiệu đã diễn ra. Không còn khoảng cách thầy – trò, nhiều câu hỏi gai góc được đặt ra trực tiếp, từ chuyện áp lực học tập đến ước mơ về một “trường học hạnh phúc”.

“Nếu chỉ thay đổi một điều duy nhất…”

Câu hỏi mở màn của học sinh lớp 10A1 khiến cả hội trường chú ý: “Nếu chỉ được thay đổi một điều duy nhất để trường học hạnh phúc hơn, thầy cô sẽ thay đổi điều gì?”

Học sinh THPT Lê Lợi chất vấn: ‘Làm sao để trường học hạnh phúc hơn?’. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Thầy Lê Xuân Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường thẳng thắn: “Thầy cô cũng cần thay đổi, không thể chỉ dạy mà quên lắng nghe. Học sinh cũng cần thay đổi, học không chỉ để thi mà để trưởng thành. Và quan trọng nhất là xây dựng mối quan hệ văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Khi thầy và trò cùng thay đổi, ngôi trường này mới thực sự hạnh phúc”.

Giảm áp lực học tập, có cách nào?

Một học sinh lớp 11A4 bày tỏ băn khoăn: “Làm thế nào để chúng em vừa giảm áp lực học tập vừa đảm bảo chất lượng?”

Học sinh đặt câu hỏi cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Trước câu hỏi này, thầy Trung cho rằng áp lực học tập là điều không tránh khỏi, nhưng mỗi em hoàn toàn có thể học cách quản lý: “Hãy chọn ngành phù hợp với mình thay vì chạy theo số đông. Tìm ra phương pháp học khoa học. Và đừng quên nghỉ ngơi, giải trí, vì nạp lại năng lượng cũng là một phần của học tập hiệu quả”.

Thầy nhắn nhủ thêm: “Khi tìm thấy niềm vui trong việc học, áp lực sẽ không còn quá nặng nề. Đừng học chỉ để đối phó với bài kiểm tra, hãy học để nuôi dưỡng ước mơ”.

Đến trường có thực sự hạnh phúc?

Một học sinh lớp 12A5 tiếp tục “chất vấn”: “Làm sao để chúng em khi đến trường cảm thấy hạnh phúc và được thầy cô tôn trọng hơn?”

Học sinh đặt câu hỏi cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Ban giám hiệu cho biết, trường đang nỗ lực để mỗi ngày đến lớp đều là một trải nghiệm tích cực. “Chúng tôi sẽ mở rộng các hoạt động văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ; tạo nhiều không gian để học sinh phát triển năng khiếu, kết nối bạn bè. Thầy cô cũng sẽ tôn trọng sự khác biệt, lắng nghe nhiều hơn, để thành công hay thất bại của học sinh đều được trân trọng”, thầy Trung khẳng định.

Một số học sinh gật gù khi nghe thầy trả lời. Em Nguyễn Minh Anh (lớp 12) chia sẻ: “Điều chúng em mong nhất là được nói lên suy nghĩ, được thấy ý kiến của mình có giá trị. Nếu thầy cô lắng nghe nhiều hơn, chúng em chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi đến trường”.

Học sinh quan tâm đến trường mới

Không chỉ hỏi chuyện học hành, nhiều học sinh còn thẳng thắn bày tỏ mong muốn về cơ sở vật chất ở trường mới.

Ban Giám hiệu trường THPT Lê Lợi lắng nghe ý kiện, nguyện vọng từ học sinh.

Đáp lại, Ban giám hiệu cho biết ngôi trường mới sẽ được xây dựng khang trang với phòng học đạt chuẩn, thư viện điện tử, phòng thí nghiệm hiện đại, khu thể thao, ký túc xá… “Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng tạo không gian xanh, không gian sáng tạo để học sinh vừa học, vừa sống vui và khỏe mạnh”, thầy Trung nói.

Buổi đối thoại khép lại trong những tràng pháo tay. Với nhiều học sinh, đây không chỉ là buổi trò chuyện mà còn là minh chứng rằng tiếng nói của các em được lắng nghe.

Thầy Trung chia sẻ: “Đối thoại không chỉ là trả lời câu hỏi. Quan trọng hơn, đó là để học sinh cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị, để các em thêm yêu trường, yêu lớp”.