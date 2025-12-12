T.Ư Hội LHTN Việt Nam: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện dự án ‘Nuôi em’

SVO - Trước các ý kiến và thắc mắc của dư luận liên quan đến tính minh bạch của dự án ‘Nuôi em’ do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án mang tên 'Nuôi em' tại địa phương, ngày 12/12, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết đã rà soát và làm rõ một số nội dung.

Không tổ chức, điều phối hay giám sát dự án “Nuôi em”

Theo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện dự án ‘Nuôi em’. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới đội, nhóm tình nguyện. Dự án “Nuôi em” do ông Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối. Hội đang rà soát việc ông Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.

Một số khoản kinh phí an sinh xã hội là các công trình riêng biệt

Trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung. Các khoản này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định pháp luật.

Những nội dung tiếp nhận này không thuộc hoạt động của dự án “Nuôi em”, mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

“Nuôi em Nghệ An” không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia

Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Trước đó, bà Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Chức danh này chỉ mang tính điều phối nội bộ, không phải căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, nếu bà Nga sử dụng danh nghĩa này để vận động tài chính cho dự án cá nhân thì đó là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm.

Kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thiện nguyện

T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng rất lớn và phần lớn mang lại giá trị tích cực. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện.

T.Ư Hội kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành các quy định để các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai hoạt động. Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các đội, nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng.