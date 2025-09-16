Những hành động nhỏ thắp sáng Đại lễ A80 của sinh viên tình nguyện

SVO - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đầy tự hào của dân tộc đã khép lại, nhưng những câu chuyện xúc động về sinh viên tình nguyện vẫn còn vang vọng. Họ là những người lặng lẽ nhặt từng mẩu rác, đưa từng cụ cựu chiến binh, hướng dẫn từng vị khách quốc tế. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy đã tạo nên bức tranh lớn về tinh thần phụng sự của tuổi trẻ.

A80 là vinh dự, trách nhiệm và lời hứa của thế hệ trẻ

Phạm Quang Việt Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng đăng ký tham gia tình nguyện ngay khi nhận được thông tin. Với anh, đó không chỉ là một sự kiện mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng:

“A80 là cột mốc 80 rất tự hào của cả dân tộc. Khi Thủ đô cần lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Thủ đô chắc chắn sẽ có mặt. Mình coi đây là một vinh dự – trách nhiệm – lời hứa của thế hệ trẻ Thủ đô với lịch sử”, Hoàng chia sẻ.

Phạm Quang Việt Hoàng với những công việc thầm lặng trong Đại lễ A80.

Trong suốt những ngày phục vụ, từ hỗ trợ dọn vệ sinh, điều phối, đưa đón cựu chiến binh, người già, người khuyết tật... anh càng thấm thía: “Một lối đi được mở rộng kịp thời, một chai nước được trao đúng lúc, một chiếc ghế kê thêm, hay thậm chí chỉ một nụ cười, tất cả đều là những hành động tuyệt vời khi đặt người dân làm trung tâm”.

Hoàng kể lại lần dìu một bác cựu chiến binh vào khu vực trung tâm đường Hùng Vương, anh thấy rõ sự kết nối giữa ký ức và hiện tại. Khi đưa đón người cao tuổi hay người khuyết tật, anh học được cách lắng nghe chậm hơn, kiên nhẫn hơn, để sự chu đáo thay lời tri ân. “Công việc ấy đôi khi âm thầm, nhưng chính sự kỷ luật, tận tâm và tỉ mỉ đã đảm bảo một đại lễ quy mô lớn vận hành trơn tru”, Hoàng nói.

Mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa lớn

Phạm Ngọc Diệp (trường ĐH Công đoàn) cho biết, Diệp vốn thích tham gia hoạt động cộng đồng, nên khi biết đến A80, cô coi đây là cơ hội quý: “Đây là dịp để mình làm điều gì đó ý nghĩa. Mình muốn tận mắt chứng kiến không khí trang trọng và góp công sức để mọi người thấy thuận tiện, thoải mái hơn”.

Phạm Ngọc Diệp cùng nhóm sinh viên tình nguyện trường ĐH Công đoàn tại Đại lễ A80.

Công việc của Diệp là nhặt rác, hướng dẫn, đưa đón người già và người khuyết tật. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là việc nhỏ. Nhưng khi trực tiếp làm, Diệp mới nhận ra giá trị lớn lao: “Có lần, mình đưa một bác cựu chiến binh lớn tuổi đến khu vực nghỉ ngơi, bác cứ nắm tay cảm ơn. Lúc đó mình xúc động lắm, tự nhiên thấy mình hiểu hơn về trách nhiệm, sự biết ơn và ý nghĩa của việc phục vụ”.

Không chỉ vậy, đôi khi sự chu đáo nhỏ bé cũng mang lại niềm vui bất ngờ: “Có lúc, mình quạt cho bà con, rồi được bà con cho bánh, cho nước. Những khoảnh khắc ấy tiếp thêm tinh thần để mình làm việc hết sức”.

Với Diệp, trải nghiệm A80 không chỉ là phục vụ, mà còn là hành trình trưởng thành: “Mình học được tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm, ứng xử linh hoạt. Quan trọng nhất là mình thấy, khi cho đi thời gian và công sức, mình nhận lại sự trưởng thành, niềm vui, sự tự tin”.

Cái siết tay ấm hơn mọi lời khen

Nguyễn Đan Huy (trường ĐH Công đoàn) tham gia tình nguyện với niềm biết ơn và mong muốn tri ân thế hệ cha anh. Với Huy, A80 không chỉ là sự kiện, mà còn là cơ hội để sống trong “bầu không khí thiêng liêng, hào hùng của dân tộc”.

“Mình cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những hành động nhỏ. Không chỉ là công việc, đó là những khoảnh khắc trao đi yêu thương. Khi thấy nụ cười của các bác cựu chiến binh, nghe những lời cảm ơn chân thành, mọi mệt mỏi đều tan biến”, Huy chia sẻ.

Nguyễn Đan Huy (sinh viên trường Đại học Công đoàn).

Anh nhớ mãi hình ảnh một cụ già nắm chặt tay khi được dìu vào khu vực ngồi. “Cái siết tay ấy còn ấm hơn mọi lời khen. Nó khiến mình hiểu rằng, những việc tưởng chừng nhỏ bé lại có sức mạnh chạm đến trái tim”, Huy nói.

Từ trải nghiệm này, Huy rút ra nhiều giá trị: “Mình học được sự biết ơn và trân trọng thế hệ cha ông. Mình hiểu rằng, để có hòa bình hôm nay, biết bao xương máu đã đổ xuống. Mình cũng học được sự kiên trì, quyết tâm vượt qua nhọc nhằn, và hơn hết là tinh thần dân tộc, niềm tự hào khi mình là người Việt Nam”.

Tình nguyện viên 'áo xanh' cùng những câu chuyện xúc động.

Ba câu chuyện, ba góc nhìn nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Những hành động nhỏ đã góp phần làm nên thành công lớn của Đại lễ A80. Từ nụ cười, chai nước, chiếc ghế, đến cái siết tay, tất cả đều là những sợi dây gắn kết, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ tự tin, trách nhiệm, sẵn sàng phụng sự.