Gặp lại hai sinh viên tình nguyện cõng cựu chiến binh trong ngày đại lễ A80

SVO - Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai sinh viên tình nguyện cõng một cựu chiến binh 78 tuổi vào khu vực chờ xem diễu binh, diễu hành đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Phóng viên Sinh Viên Việt Nam đã tìm gặp lại hai bạn trẻ để nghe họ kể về nghĩa cử đẹp này.

Chiều muộn sau ngày Quốc khánh, trong khuôn viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Huy Vũ (K72A6 khoa Toán – Tin) và Lê Thị Phương Thảo (khoa Ngữ văn A6K73) vẫn chưa hết bất ngờ khi hình ảnh của mình được lan truyền khắp mạng xã hội.

Gặp lại hai sinh viên tình nguyện cõng cựu chiến binh trong ngày đại lễ A80. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Vũ nhớ lại: “Hôm đó, đoàn cựu chiến binh từ Bắc Ninh về Hà Nội rất sớm. Khi đi bộ từ phố Hoàng Diệu vào khu vực quanh quảng trường Ba Đình, mình thấy một bác lớn tuổi đã gần như không thể bước tiếp. Mình chỉ kịp nghĩ: Phải giúp bác đến chỗ ngồi bằng mọi cách. Thế là mình khom lưng xin phép cõng bác”.

Thảo thì lặng lẽ đi bên cạnh, xách đồ, vừa động viên, vừa hỏi han: “Bác kể cho bọn mình nghe chuyện hành quân Trường Sơn, rồi ký ức ngày 30/4/1975. Đi được một đoạn dài, mình thấy bác như trẻ lại trong ký ức, còn chúng mình thì thấy nhỏ bé trước sự hy sinh của thế hệ đi trước”.

Thảo và Vũ hào hứng chia sẻ lại khoảnh khắc ý nghĩa đó với phóng viên.

Khoảnh khắc ấy được ghi lại: Một sinh viên trẻ với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cõng cựu chiến binh 78 tuổi tiến về khu vực xem diễu binh, diễu hành.

Nguyễn Huy Vũ (K72A6 khoa Toán – Tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

“Thực sự, mình không nghĩ việc làm của mình lại được mọi người chú ý như vậy. Là sinh viên tình nguyện, mình chỉ nghĩ đơn giản, cần làm điều gì đó thiết thực trong ngày hội lớn của đất nước. Khi thấy bác ngồi yên vị, ánh mắt rạng rỡ chờ đoàn diễu binh đi qua, mình thấy đó là phần thưởng quý giá nhất”, Thảo chia sẻ.

Lê Thị Phương Thảo (khoa Ngữ văn A6K73, trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Định – cựu chiến binh 78 tuổi từ Bắc Ninh, nhân vật chính trong bức ảnh sau buổi lễ đã tìm cách nhờ người liên lạc để gửi lời cảm ơn hai sinh viên. “Các cháu không chỉ giúp tôi có mặt trọn vẹn trong Đại lễ, mà còn khiến tôi tin tưởng, yên tâm rằng thế hệ trẻ hôm nay rất đáng tự hào”, ông nói.

Theo Thành Đoàn Hà Nội, hơn 8.000 tình nguyện viên đã được huy động phục vụ đại lễ A80, tham gia hướng dẫn, phân luồng, đón tiếp đại biểu, khách mời từ khắp các tỉnh thành. Trong lực lượng hùng hậu ấy, câu chuyện của Vũ và Thảo chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng đã trở thành biểu tượng lan tỏa tinh thần sẻ chia, tri ân thế hệ cha anh.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai sinh viên tình nguyện cõng một cựu chiến binh 78 tuổi vào khu vực chờ xem diễu binh, diễu hành đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Giữa ngày hội non sông, những nghĩa cử giản dị như của Vũ và Thảo chính là điểm nhấn nhân văn, góp phần làm nên diện mạo đẹp đẽ của tuổi trẻ Thủ đô trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.