Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Check-in 4 ‘góc nhìn điện ảnh’ siêu hot để xem Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình chắc chắn sẽ là sự kiện hoành tráng bậc nhất năm nay. Không chỉ để xem diễu binh – diễu hành, đây còn là ‘background sống động’ với hàng loạt khung cảnh hùng tráng, đẹp như trong phim.

Nếu bạn cũng muốn tận hưởng không khí ấy theo cách mãn nhãn nhất, dưới đây là 4 “góc máy” được dân tình truyền tai là đẹp nhất Hà Nội mùa lễ.

Ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học

dsc-7676.jpg
Góc hình điện ảnh tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
z6959501890164-8a9c4295084b72a46f8b73cf4f001419.jpg
dsc-7700.jpg
dsc-7726.jpg
Góc hình không thể bỏ qua.

Đứng ở đây, bạn có thể “gom” trọn khoảnh khắc cả đội hình diễu binh tiến thẳng về Quảng trường Ba Đình. Cảm giác như đang ngồi trước một cảnh phim sử thi với hàng ngàn bước chân đều tăm tắp, kèm tiếng nhạc quân hành dồn dập. Góc này rất hợp để quay slow-motion hoặc chụp toàn cảnh.

Cửa Nam

z6959706023787-2778b599b290ed7c9fc204f61afcdb0a.jpg
Góc nhìn tại khu vực Cửa Nam.
z6959492574564-8d8f48d21e6caec4f4e810858deb1c37.jpg
z6960057406991-0f9146d61749b8db87b98ea02a63e92d.jpg
z6959458809563-1b42d7ddd6c1641541d99c722b5a35cd.jpg
Đông đảo người dân tại đây xem diễu binh, diễu hành cùng với màn hình lớn trực tiếp từ quảng trường Ba Đình.

Ngay gần Ga Hà Nội, Cửa Nam chính là “điểm mở màn” của dàn diễu hành. Các khối lực lượng bắt đầu di chuyển từ đây nên vibe cực kỳ sôi động. Chỉ cần giơ máy lên là có ngay footage chuẩn cinematic với sắc phục đồng bộ, cờ hoa tung bay.

Đường Thanh Niên

z6950794350616-b875afcd51186289c95ca8477c5542b2.jpg
Góc nhìn ngắm trọn vẹn dàn xe cơ giới.

Đường Thanh Niên vốn nổi tiếng với view Hồ Tây – Hồ Trúc Bạch, nay lại trở thành background “2 trong 1”. Đoàn xe cơ giới chạy song song mặt nước lấp lánh, phía sau là hàng cây xanh mướt, nhìn qua lens máy ảnh thì cứ tưởng đang xem một thước phim nghệ thuật.

Dọc đường Kim Mã

z6959479209295-1b54b5794a8d599087f5145ef14b54b0.jpg
Ngắm trọn vẹn các lực lượng diễu binh trên đường Kim Mã.

Đây là nơi bạn có thể bắt trọn cảnh đoàn quân tiến về Ba Đình trong không gian thoáng đãng. Hàng dài xe nối nhau dưới bóng cây, ánh nắng chiếu xuyên qua tạo hiệu ứng cực “điện ảnh”. Góc này đặc biệt hợp với ai mê chụp street-style kết hợp với khung cảnh đại lễ.

z6959651866603-35661f96231dc5e66a9d5a165b7ba59d.jpg
Khu vực Cột cờ Hà Nội.
z6959706489662-b2d2c6a36a18eb4f9d4d9b817a8dc489.jpg
Khu vực Nhà hát lớn.
z6951489392606-70faf3c9b70521c862e387cdf383b8e0.jpg
Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài.
z6959706117263-03a678bc67ad3a4870487dd3c17a6381.jpg
Góc nhìn ấn tượng dọc phố Tràng Tiền.

Sự kiện lịch sử và có quá nhiều khung hình chất lượng. Thế nên, đừng quên note lại 4 "tọa độ" trên, nếu bạn muốn vừa hòa mình vào không khí Quốc khánh, vừa có bộ ảnh “chất lừ” để khoe bạn bè.

Dương Triều Dương Triều
#Quốc khánh 80 năm #Lễ kỷ niệm 2/9 Hà Nội #chụp hình lễ hội #ngã tư Hùng Vương #phố Tràng Tiền #điện ảnh Hà Nội #diễu hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục