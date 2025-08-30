Hùng tráng màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

SVO - Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau tạo nên màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trước thềm lễ kỷ niệm trọng đại.

Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình lịch sử trở thành điểm hẹn của hàng vạn bước chân. Trong buổi tổng duyệt A80, những khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài, tái hiện sức mạnh của quân đội, công an và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước thềm ngày lễ lớn.

Hàng vạn người đến từ các tầng lớp nhân dân tham dự. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ngay từ rạng sáng, các tuyến đường xung quanh Ba Đình như Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Điện Biên Phủ đã được chỉnh trang, rợp sắc cờ hoa. Khi tiếng nhạc quân hành vang lên, từng khối lực lượng bước đều tăm tắp, đồng loạt hô vang khẩu lệnh. Đội hình Lục quân, Hải quân, Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển nối tiếp nhau trong tiếng trống dồn dập, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ.

Khối nghi trượng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh diễu hành qua lễ đài.

Phía sau, những khối diễu hành quần chúng mang theo sắc màu rực rỡ. Sinh viên, thanh niên trong áo đồng phục trắng xanh, công nhân trong sắc áo lao động, nông dân trong trang phục truyền thống, trí thức – văn nghệ sĩ trong tà áo dài bay phấp phới. Trên cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hòa cùng tiếng reo hò của người dân thủ đô có mặt hai bên đường để dõi theo.

Xe Chỉ huy, xe Tổ quân kỳ toàn quân.

Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ.

Buổi tổng duyệt không chỉ là bước kiểm tra cuối cùng về đội hình, kỹ thuật, mà còn là màn thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tin sắt son vào con đường phát triển của đất nước.