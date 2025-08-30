Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tình nguyện viên xuyên đêm giữ sạch mọi ngả đường quanh Quảng trường Ba Đình trước lễ Tổng duyệt A80

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đêm cuối tháng Tám, tại Quảng trường Ba Đình, hàng trăm tình nguyện viên (TNV) vẫn miệt mài làm việc. Họ là những gương mặt trẻ, khoác trên mình màu áo xanh, âm thầm chuẩn bị cho tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 - sự kiện chính trị đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ đầu giờ chiều 29/8, các tình nguyện viên đã có mặt ở khu vực Bộ Tư lệnh Lăng và Quảng trường Ba Đình. Công việc bắt đầu bằng những việc tưởng chừng nhỏ bé: Dựng lều trại, chuẩn bị nước uống, phối hợp cùng các lực lượng chức năng rà soát các điểm tập kết. Đúng 20h, toàn bộ lực lượng đồng loạt bước vào nhiệm vụ chính: Giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ người dân, đặc biệt là vệ sinh môi trường.

“Công việc rất nhiều, nhưng ai cũng vui. Được góp sức nhỏ bé cho ngày hội lớn của đất nước là niềm vinh dự lớn với chúng tôi”, Nguyễn Thị Minh Trang (trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội) chia sẻ.

a80-tinh-nguyen-vien50.jpg
a80-tinh-nguyen-vien52.jpg
a80-tinh-nguyen-vien53.jpg
Tình nguyện viên xuyên đêm giữ sạch mọi ngả đường quanh Quảng trường Ba Đình trước lễ Tổng duyệt A80.

Những bước chân hối hả, những bàn tay thoăn thoắt thu gom rác, từng túi nilông, mảnh giấy, lá cây đều được dọn sạch. “Phố phường ban ngày đã có nhiều lực lượng quét dọn, nhưng đêm khuya vẫn còn nhiều rác phát sinh từ người dân, du khách. Bọn mình chia nhóm để làm, đảm bảo sáng mai những con đường xung quanh Quảng trường phải sạch tinh tươm”, một tình nguyện viên khác nói.

Không chỉ dừng lại ở việc vệ sinh môi trường, vào 2h sáng 30/8, các tình nguyện viên còn đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt: Hướng dẫn, hỗ trợ các đại biểu từ khu vực tập kết xe đến cửa kiểm soát an ninh để vào Quảng trường. Trong số đó có nhiều bác cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi. “Các bác đi lại khó khăn, mình phải dìu, phải hỗ trợ từng bước. Được phục vụ những người đi trước, từng góp phần làm nên độc lập hôm nay, là niềm tự hào của thế hệ trẻ”, Nguyễn Văn Lộc (Học viện Ngân hàng) nói.

a80-tinh-nguyen-vien48.jpg
a80-tinh-nguyen-vien49.jpg
a80-tinh-nguyen-vien51.jpg
Ngoài tình nguyện hỗ trợ vệ sinh môi trường, tình nguyện viên còn tham gia tiếp nước, đồ ăn cho người dân.

Theo Thành Đoàn Hà Nội, lực lượng tình nguyện viên tham gia lần này được huy động từ nhiều trường đại học, cao đẳng và các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô. Họ đều là những đoàn viên, thanh niên năng nổ, từng nhiều lần góp mặt trong các sự kiện chính trị - xã hội lớn. “Các bạn sẵn sàng thức trắng đêm, không ngại vất vả, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đây là minh chứng sống động cho sự xung kích, cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô trong những thời khắc đặc biệt”, đại diện Thành Đoàn cho biết.

Không khí tại Quảng trường Ba Đình về khuya trở nên yên ả hơn, nhưng nhịp làm việc của tình nguyện viên thì vẫn rộn ràng. Từng nhóm thay ca, vừa làm vừa động viên nhau. Có bạn tranh thủ ngồi nghỉ ít phút trên bậc thềm, uống ngụm nước rồi lại tất bật trở lại với công việc.

a80-cuu-chien-binh22.jpg
a80-cuu-chien-binh21.jpg
a80-cuu-chien-binh20.jpg
Niềm vui của các bác cựu chiến binh trước giờ lễ tổng duyệt A80.

“Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài, nhưng bọn mình tin rằng, niềm tự hào và trách nhiệm sẽ giúp mình vượt qua. Sáng mai, khi những con đường rực cờ hoa và lễ Tổng duyệt bắt đầu, bọn mình sẽ thấy công sức của mình được đền đáp”, một nữ tình nguyện viên chia sẻ.

a80-tinh-nguyen-vien46.jpg
a80-tinh-nguyen-vien47.jpg
Từ đầu giờ chiều 29/8, các tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ công việc.

Công việc của lực lượng tình nguyện viên sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc buổi Tổng duyệt ngày mai. Thành Đoàn Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh, tư liệu từ nhiều điểm để lan tỏa rộng rãi tinh thần tình nguyện và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Dương Triều
