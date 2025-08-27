Áo xanh tình nguyện kể chuyện tiếp sức dòng người xem sơ duyệt diễu binh

SVO - Họ không đứng trong đội hình diễu binh, không có mặt trên lễ đài, nhưng chiều nay, quanh Quảng trường Ba Đình, hàng trăm sinh viên tình nguyện lặng lẽ tỏa đi khắp ngả đường, góp phần để dòng người xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành được an toàn, thuận lợi.

Ngay từ 11h trưa, Nguyễn Quỳnh Mai (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) đã cùng nhóm bạn có mặt tại chốt trực trên phố Hoàng Văn Thụ. Nhiệm vụ của nhóm là hướng dẫn người dân tìm vị trí, phân luồng, giữ trật tự. “Nắng nóng khiến ai cũng mệt, nhưng khi thấy dòng người áo đỏ sao vàng ngày một đông, chúng mình càng có thêm động lực để làm việc hết khả năng. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, không phải lúc nào cũng có được”, Mai chia sẻ.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân tham gia sự kiện A80.

Ở một góc phố Điện Biên Phủ, nhóm tình nguyện viên của trường ĐH Y Hà Nội lại đảm nhận công việc trực y tế lưu động. Nguyễn Văn Khánh (năm thứ ba) kể: “Trong ba lô bọn mình luôn có nước oresol, băng gạc, thuốc hạ sốt, dầu gió… Chỉ là những hỗ trợ nhỏ thôi, nhưng đôi khi có thể giúp ai đó vượt qua cơn mệt hay say nắng. Là sinh viên Y, được góp chút chuyên môn của mình trong sự kiện lớn thế này, tụi mình cảm thấy rất tự hào”.

Tình nguyện viên cùng các lực lượng chức năng thiết lập vành đai an toàn cho sự kiện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tình nguyện viên là hỗ trợ người già và trẻ em. Nguyễn Đức Anh (ĐHQG Hà Nội), chia sẻ: “Có lúc, mình phải chạy gần 500m chỉ để đưa một cụ bà qua đường sang chỗ ngồi nghỉ. Khi thấy cụ cảm ơn, mình nhận ra công việc của mình tuy vất vả nhưng ý nghĩa vô cùng. Đó là thứ không thể học được trong sách vở”.

Không chỉ làm nhiệm vụ “hậu cần”, các tình nguyện viên còn mang đến không khí tươi vui, gần gũi. Trần Thị Thu Hà (trường ĐH Kinh tế quốc dân) tâm sự: “Bọn mình hay cười, hay bắt chuyện, chỉ cần một câu nói động viên cũng có thể khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn giữa dòng người đông đúc. Có lúc, cả nhóm còn cùng nhau hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, không khí lúc ấy thêm rộn ràng”.

Nữ tình nguyện viên xinh đẹp.

Công việc diễn ra liên tục từ trưa đến tối, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hầu hết các bạn đều coi đó là trải nghiệm quý giá. “Đây là lần đầu tiên mình tham gia hỗ trợ một sự kiện cấp Nhà nước. Nhìn thấy cảnh tượng biển người đỏ sao vàng chờ đợi, thấy mình may mắn vì được góp một phần nhỏ bé. Có thể, sau này khi nhớ lại, bọn mình sẽ tự hào vì đã sống hết mình cho tuổi trẻ”, Nguyễn Hải Nam (ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ.

Các cựu chiến binh luôn được tình nguyện viên chăm sóc chu đáo.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, các tình nguyện viên đã được tập huấn trước nhiều ngày: Từ kỹ năng phân luồng, giao tiếp với đám đông, đến sơ cứu cơ bản. Dù vậy, ai cũng hiểu rằng có những tình huống thực tế buộc phải linh hoạt. Nguyễn Thảo Vy (trường ĐH Luật Hà Nội) nói: “Có lúc, dòng người đổ dồn về quá đông, nếu không phối hợp nhanh với công an thì dễ xảy ra chen lấn. Lúc ấy, bọn mình phải giữ bình tĩnh, vừa nhắc nhở nhẹ nhàng, vừa động viên mọi người đứng đúng chỗ”.

Hỗ trợ thu gom rác thải.

Khi Mặt trời dần tắt, từng bước chân rầm rập của đoàn quân diễu binh vang lên từ quảng trường, các bạn trẻ trong màu áo xanh vẫn đứng ở những điểm chốt, mắt dõi theo mà lòng tràn ngập niềm vui. “Không xuất hiện trước ống kính, không có mặt trong đội hình, nhưng biết mình và đồng đội đang góp phần để sự kiện diễn ra trọn vẹn. Đó là phần thưởng lớn nhất”, Quỳnh Mai nói.

Áo xanh tình nguyện kể chuyện tiếp sức dòng người xem sơ duyệt diễu binh.

Với các tình nguyện viên, buổi sơ duyệt diễu binh hôm nay không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ nơi họ được hòa mình chung niềm tự hào dân tộc, để lại dấu ấn bằng chính mồ hôi và nụ cười và sự dấn thân.