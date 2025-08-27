Bạn trẻ nô nức kéo nhau lên Quảng trường Ba Đình chờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Từng nhóm học sinh, sinh viên, bạn trẻ cùng nhiều gia đình mang theo cờ đỏ sao vàng háo hức đổ về khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chờ đón màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Chiều 27/8, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu đông dần khi nhiều nhóm học sinh, sinh viên và bạn trẻ nô nức kéo về, háo hức chờ đón màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, dự kiến diễn ra vào tối nay.

a80-nguoi-dan22.jpg
Người dân với áo cờ đỏ sao vàng có mặt từ sớm quang khu vực quảng trường Ba Đình. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Từ khoảng 12h trưa, từng tốp sinh viên các trường đại học trong nội thành đã có mặt, tranh thủ chọn chỗ đứng đẹp để theo dõi. Nhiều bạn mang theo cờ đỏ sao vàng, khăn quàng và cả máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc.

a80-nguoi-dan25.jpg
a80-nguoi-dan26.jpg
a80-nguoi-dan28.jpg
Dòng người xếp hàng vào khu vực xem diễu binh, diễu hành.

“Mình cùng nhóm bạn đến sớm để chắc chắn có chỗ đứng gần quảng trường. Đây là lần đầu tiên mình được tận mắt xem một buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành lớn đến thế nên rất mong chờ”, Nguyễn Thảo (trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ.

a80-nguoi-dan27.jpg
a80-nguoi-dan31.jpg
a80-nguoi-dan32.jpg
An ninh được thắt chặt quanh khu vực quảng trường Ba Đình.

Không chỉ sinh viên, các gia đình cũng đưa con nhỏ đến từ sớm. Nhiều em học sinh vừa cầm cờ nhỏ trên tay, vừa hồn nhiên reo hò khi thấy từng đoàn xe chở các lực lượng chuẩn bị đi qua.

a80-nguoi-dan23.jpg
a80-nguoi-dan20.jpg
a80-nguoi-dan21.jpg
Nhiều du khách quốc tế có mặt tại Hà Nội những ngày này.

Không khí quanh khu vực ngày càng rộn ràng. Nhiều tuyến phố lân cận đã được phân luồng để phục vụ cho buổi sơ duyệt. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở, hỗ trợ người dân đứng đúng vị trí, đảm bảo an toàn.

a80-nguoi-dan39.jpg
a80-nguoi-dan37.jpg
a80-nguoi-dan38.jpg
Lực lượng tình nguyện viên Thủ đô sớm có mặt hỗ trợ các lực lượng chức năng.

Theo kế hoạch, tối nay sẽ có hơn 40.000 người tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành – sự kiện quan trọng trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, được chứng kiến không khí hùng tráng ngay tại Quảng trường Ba Đình là một trải nghiệm khó quên, nuôi dưỡng thêm niềm tự hào dân tộc.

Dương Triều
#Quảng trường Ba Đình #diễu binh #diễu hành #Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #quốc khánh 2/9 #bạn trẻ Hà Nội #sơ duyệt diễu binh

