Hà Nội mưa lớn trước lễ sơ duyệt diễu binh, người dân chờ 'cửa sổ thời tiết'

SVO - Sáng 26/8, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc. Trong khi đó, tối mai (27/8), Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước dự kiến diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, khiến không ít người băn khoăn liệu thời tiết có kịp thuận lợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tại nhiều địa phương Bắc Bộ trong sáng nay vượt ngưỡng 140 mm, cá biệt An Lương (Lào Cai) đạt 183,6 mm. Tại Hà Nội, các trục đường như Trường Chinh, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng xuất hiện ngập úng cục bộ, xe cộ di chuyển khó khăn.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn tại Bắc Bộ còn kéo dài đến trưa 27/8, phổ biến 50 – 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Tình trạng mưa với cường suất lớn trên 100 mm trong ba giờ có thể tiếp diễn, gây ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo thời tiết, từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, thời điểm sơ duyệt diễu binh diễn ra buổi tối, vì vậy khả năng ảnh hưởng của thời tiết vẫn được theo dõi sát sao. “Người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, đặc biệt trong khoảng thời gian trước sự kiện”, ông nói.

Ban tổ chức đã chuẩn bị phương án dự phòng cho ngày 28/8. Tuy vậy, với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ tham gia, cùng sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô, câu hỏi “liệu trời có tạnh mưa đúng lúc” vẫn là điều được chờ đợi trong 24 giờ tới.

