1.600 học viên cảnh sát tạo nên màn ‘Trống hội’ hoành tráng tại A80

SVO - Trong chương trình hợp luyện A80, màn nghệ thuật ‘Trống hội’ do 1.600 học viên, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, khi kết hợp đồng bộ 900 trống cùng múa cờ, lân, sư, rồng trên sân khấu rộng lớn.

Từ những nhịp trống dồn dập, rộn ràng cho đến sắc đỏ, vàng, xanh của cờ và những màn di chuyển đồng đều, hàng nghìn diễn viên trẻ đã khắc họa bức tranh nghệ thuật vừa mạnh mẽ, vừa giàu cảm xúc. Âm thanh vang dội cùng hình ảnh lân, sư, rồng hòa quyện tạo nên một không gian sôi động, tái hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sức trẻ của lực lượng công an.

1.600 học viên cảnh sát tạo nên màn ‘Trống hội’ hoành tráng tại A80. Ảnh: Lyly

Học viên Phạm Thị Thúy (Học viện Cảnh sát nhân dân), thành viên trong đội hình, cho biết quá trình tập luyện không hề dễ dàng. “Buổi hợp luyện, mưa rất to nên ảnh hưởng đến việc tập luyện. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ và chất lượng tiết mục, cả đoàn đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Ai cũng quyết tâm mang đến màn trình diễn tốt nhất tại A80”.

Theo Ban tổ chức, màn “Trống hội” đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hàng nghìn người, từ động tác đánh trống, múa cờ đến đội hình lân, sư, rồng. Việc duy trì sự đồng đều cả về âm thanh lẫn hình ảnh là thử thách lớn, nhưng cũng chính nhờ tinh thần tập thể và tính kỷ luật đặc trưng, các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc.

Nam học viên đảm nhiệm vai trò trống hội.

Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, “Trống hội” còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những hồi trống rộn ràng gợi nhắc khí thế hào hùng của dân tộc trong chặng đường lịch sử, đồng thời truyền tải thông điệp về sức mạnh tuổi trẻ, sự cống hiến và quyết tâm bảo vệ bình an Tổ quốc của thế hệ chiến sĩ công an tương lai.

Một khán giả có mặt trong buổi hợp luyện chia sẻ, màn trình diễn để lại ấn tượng sâu sắc: “Sự hùng tráng của tiếng trống, hình ảnh lân sư rồng kết hợp với khí thế của hàng nghìn học viên đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đặc biệt. Nó không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu ý nghĩa tinh thần”.

Màn trống hội được hợp luyện tối 23/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Màn “Trống hội” thể hiện sự chuẩn bị công phu, tinh thần vượt khó và sự đồng lòng của 1.600 học viên, tiết mục hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ trong chương trình A80, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.