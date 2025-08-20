Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Gợi ý cung đường xem tổng hợp luyện A80 cho sinh viên và bạn trẻ

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Màn tổng hợp luyện A80 hứa hẹn mang đến không khí trang nghiêm và hào hùng tại Thủ đô; dưới đây là những cung đường an toàn, thuận tiện để giới trẻ dễ dàng theo dõi.

Ngày 21/8, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần một tại Hà Nội. Công an thành phố thông báo điều chỉnh thời gian cấm đường, bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8, sớm hơn thông báo trước đó 5 giờ 30 phút.

toi-yeu-to-quoc-toi21.jpg
Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong thời gian này, nhiều tuyến phố trung tâm như Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Giảng Võ, Láng Hạ, Tràng Thi, Tràng Tiền, khu vực hồ Hoàn Kiếm… sẽ bị cấm triệt để đối với các phương tiện, ngoại trừ xe phục vụ chương trình.

Bên trong vành đai I tạm cấm hầu hết phương tiện, khu vực từ vành đai I đến II cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên, còn từ vành đai II đến III, người dân được khuyến nghị hạn chế xe cá nhân.

Trong bối cảnh giao thông hạn chế, sinh viên và giới trẻ vẫn có thể lựa chọn một số điểm thuận lợi để quan sát:

Ngoài rìa Ba Đình: Khu vực Nguyễn Thái Học – Cửa Nam, ngã tư Kim Mã – Giang Văn Minh, vừa gần khu vực di chuyển vừa dễ tiếp cận.

Quanh hồ Hoàn Kiếm: Tuyến Hai Bà Trưng – Lý Thường Kiệt, phố Huế – Hàng Bài, có nhiều quán cà phê trên cao, thuận tiện quan sát.

Sát vành đai II: Đường Láng – Trần Duy Hưng, Xã Đàn – Giải Phóng, nơi có thể bắt gặp đoàn cơ động tiến vào trung tâm.

Màn hình LED công cộng: Dự kiến bố trí tại một số trường đại học, nhà văn hóa, quảng trường, giúp người dân theo dõi an toàn, thoải mái.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nên đi nhóm nhỏ, gửi xe ở khu vực ngoài rìa, hạn chế tụ tập đông tại các nút giao thông để bảo đảm an ninh, an toàn.

Dương Triều Dương Triều
#luyện A80 #đường đi lễ kỷ niệm #Hà Nội #giao thông Hà Nội #địa điểm xem lễ #các tuyến đường trung tâm #đại lễ 80 năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục