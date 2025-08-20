Gợi ý cung đường xem tổng hợp luyện A80 cho sinh viên và bạn trẻ

SVO - Màn tổng hợp luyện A80 hứa hẹn mang đến không khí trang nghiêm và hào hùng tại Thủ đô; dưới đây là những cung đường an toàn, thuận tiện để giới trẻ dễ dàng theo dõi.

Ngày 21/8, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần một tại Hà Nội. Công an thành phố thông báo điều chỉnh thời gian cấm đường, bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8, sớm hơn thông báo trước đó 5 giờ 30 phút.

Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong thời gian này, nhiều tuyến phố trung tâm như Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Giảng Võ, Láng Hạ, Tràng Thi, Tràng Tiền, khu vực hồ Hoàn Kiếm… sẽ bị cấm triệt để đối với các phương tiện, ngoại trừ xe phục vụ chương trình.

Bên trong vành đai I tạm cấm hầu hết phương tiện, khu vực từ vành đai I đến II cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên, còn từ vành đai II đến III, người dân được khuyến nghị hạn chế xe cá nhân.

Trong bối cảnh giao thông hạn chế, sinh viên và giới trẻ vẫn có thể lựa chọn một số điểm thuận lợi để quan sát: Ngoài rìa Ba Đình: Khu vực Nguyễn Thái Học – Cửa Nam, ngã tư Kim Mã – Giang Văn Minh, vừa gần khu vực di chuyển vừa dễ tiếp cận. Quanh hồ Hoàn Kiếm: Tuyến Hai Bà Trưng – Lý Thường Kiệt, phố Huế – Hàng Bài, có nhiều quán cà phê trên cao, thuận tiện quan sát. Sát vành đai II: Đường Láng – Trần Duy Hưng, Xã Đàn – Giải Phóng, nơi có thể bắt gặp đoàn cơ động tiến vào trung tâm. Màn hình LED công cộng: Dự kiến bố trí tại một số trường đại học, nhà văn hóa, quảng trường, giúp người dân theo dõi an toàn, thoải mái.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nên đi nhóm nhỏ, gửi xe ở khu vực ngoài rìa, hạn chế tụ tập đông tại các nút giao thông để bảo đảm an ninh, an toàn.