Dàn nam sinh ‘cực phẩm’ với thần thái điện ảnh, xuất hiện trong đội hình diễu hành A80

Dương Triều
SVO - Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong khối Thanh niên Việt Nam tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nam sinh của trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội còn khiến giới trẻ ‘xỉu up xỉu down’ bởi ngoại hình 'chuẩn soái ca' cùng thần thái đậm chất điện ảnh.

“Cực phẩm học đường” bước ra từ hàng ngũ

Giữa đội hình chỉnh tề, từng bước chân dứt khoát, những gương mặt sáng rực rỡ của các chàng trai TDTT lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cao ráo, rắn rỏi, lại mang nét đẹp khoẻ khoắn rất “sporty boy”, các anh được nhiều người nhận xét: “Nhìn cứ như nam chính phim quân đội – học đường bước ra ngoài đời thực”.

a80-su-pham-tdtt46.jpg
a80-su-pham-tdtt47.jpg
a80-su-pham-tdtt48.jpg
a80-su-pham-tdtt49.jpg
Dàn nam sinh ‘cực phẩm’.
a80-su-pham-tdtt34.jpg
a80-su-pham-tdtt35.jpg
a80-su-pham-tdtt36.jpg
a80-su-pham-tdtt37.jpg

Được biết, 180 nam sinh khối Thanh niên Việt Nam đều là những gương mặt ưu tú, có chiều cao nổi bật cùng ngoại hình “ăn ảnh”. Đây chính là đội hình hứa hẹn sẽ “gây bão” trong ngày diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Lịch tập luyện cực căng, thần thái vẫn “không đùa được đâu”

Để có được hàng ngũ đồng đều, thần thái chuẩn, các nam sinh phải tập luyện 2 buổi/ngày, từ 5h30 sáng đến 18h30 tối, không trừ thứ Bảy, Chủ nhật. Quản lý quân số cực nghiêm: Điểm danh 3 lần/ngày, ngủ trước 21h30, sinh hoạt khép kín tại ký túc xá.

a80-su-pham-tdtt22.jpg
a80-su-pham-tdtt25.jpg
a80-su-pham-tdtt26.jpg
Các bạn nam sinh với lịch tập luyện dày đặc.

Thế nhưng, thay vì than mệt, các chàng trai lại coi đây là cơ hội để rèn luyện ý chí, sức khỏe và đặc biệt là để góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

a80-su-pham-tdtt42.jpg
a80-su-pham-tdtt43.jpg
a80-su-pham-tdtt44.jpg
a80-su-pham-tdtt45.jpg
a80-su-pham-tdtt29.jpg
a80-su-pham-tdtt30.jpg
a80-su-pham-tdtt31.jpg
a80-su-pham-tdtt32.jpg

Một nam sinh chia sẻ: “Được chọn tham gia diễu hành là niềm tự hào lớn. Tụi mình cố gắng từng bước chân, từng động tác để thể hiện tinh thần tuổi trẻ Việt Nam”.

Visual “tuyệt đối điện ảnh” hứa hẹn chiếm spotlight ngày 2/9

Không chỉ toát lên khí chất mạnh mẽ của sinh viên TDTT, nhiều nam sinh còn sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi “đốn tim” chẳng kém gì idol Hàn Quốc. Dân mạng dự đoán, khi hình ảnh chính thức từ buổi diễu hành được công bố, chắc chắn dàn “nam sinh cực phẩm A80” này sẽ nhanh chóng chiếm spotlight trên các diễn đàn mạng xã hội.

a80-su-pham-tdtt38.jpg
a80-su-pham-tdtt39.jpg
a80-su-pham-tdtt40.jpg
a80-su-pham-tdtt41.jpg

Ngày hội lớn của dân tộc đang đến gần, và trong từng bước diễu hành của tuổi trẻ TDTT Hà Nội, là niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng dựng xây đất nước tươi sáng.

Dương Triều Dương Triều
