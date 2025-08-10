Đêm diễn ‘Tổ quốc trong tim’ bùng nổ cùng tình yêu nước nồng nàn

SVO - Hơn 50.000 khán giả phủ đỏ khán đài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hòa nhịp cùng những tiết mục nghệ thuật công phu của ‘Tổ quốc trong tim’, tạo nên một đêm diễn mãn nhãn và tràn đầy cảm xúc.
Nhiều nhóm sinh viên tranh thủ check-in tại các góc được trang trí cờ hoa và pano chương trình. “Chúng mình đến sớm để vừa chụp ảnh lưu niệm vừa cảm nhận không khí náo nhiệt trước giờ diễn”, Nguyễn Quỳnh Anh (trường ĐH Sư phạm Hà Nội), chia sẻ.
Bước vào khán đài, khán giả choáng ngợp trước sân khấu chữ V cao 26 m, biểu tượng cho chiến thắng, chia thành bốn khu vực gắn với thông điệp: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ Sao vàng. Hệ thống màn hình LED khổng lồ, dàn âm thanh công suất lớn và hàng trăm đèn chiếu sáng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Các nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm… lần lượt trình bày những ca khúc gắn liền với từng giai đoạn lịch sử, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến thời kỳ hội nhập và phát triển.
“Khoảnh khắc đó mình nổi da gà. Đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều người cùng hát quốc ca với khí thế như vậy,” Phạm Minh Đức (ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ.
“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia, mà còn là dịp để mỗi người Việt – từ những người đã trải qua chiến tranh đến thế hệ sinh ra trong hòa bình, cùng nhau sẻ chia một tình yêu chung. Giữa âm nhạc, ánh sáng và những tiếng hát đồng thanh, niềm tự hào dân tộc được thắp lên, lan tỏa và chắc chắn sẽ còn ở lại trong trái tim hàng chục nghìn người có mặt tại Mỹ Đình.