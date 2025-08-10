Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đêm diễn ‘Tổ quốc trong tim’ bùng nổ cùng tình yêu nước nồng nàn

Dương Triều Dương Triều

SVO - Hơn 50.000 khán giả phủ đỏ khán đài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hòa nhịp cùng những tiết mục nghệ thuật công phu của ‘Tổ quốc trong tim’, tạo nên một đêm diễn mãn nhãn và tràn đầy cảm xúc.

dsc-8675.jpg
Từ chiều, khu vực quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã tấp nập dòng người đổ về. Họ mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ, băng rôn và nhiều phụ kiện in hình cờ Tổ quốc.
dsc-8768.jpg
dsc-8758.jpg
dsc-8745.jpg
Nhiều nhóm sinh viên tranh thủ check-in tại các góc được trang trí cờ hoa và pano chương trình. “Chúng mình đến sớm để vừa chụp ảnh lưu niệm vừa cảm nhận không khí náo nhiệt trước giờ diễn”, Nguyễn Quỳnh Anh (trường ĐH Sư phạm Hà Nội), chia sẻ.
dsc-8825.jpg
dsc-8824.jpg
dsc-8761.jpg
Bước vào khán đài, khán giả choáng ngợp trước sân khấu chữ V cao 26 m, biểu tượng cho chiến thắng, chia thành bốn khu vực gắn với thông điệp: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ Sao vàng. Hệ thống màn hình LED khổng lồ, dàn âm thanh công suất lớn và hàng trăm đèn chiếu sáng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
dsc-9048.jpg
Chương trình mở màn bằng tiếng trống dồn dập, đưa khán giả ngược dòng thời gian về những trang sử hào hùng của dân tộc.
dsc-9314.jpg
dsc-9086.jpg
dsc-9060.jpg
Các nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm… lần lượt trình bày những ca khúc gắn liền với từng giai đoạn lịch sử, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến thời kỳ hội nhập và phát triển.
dsc-8963.jpg
Hình ảnh tư liệu được lồng ghép khéo léo trên màn LED, khi là đoàn quân ra trận, khi là khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh chiến thắng. Mỗi lần hình ảnh lá cờ xuất hiện, tiếng reo hò vang khắp khán đài, hàng chục nghìn cánh tay giơ cao vẫy cờ.
dsc-8854.jpg
Điểm nhấn cảm xúc dâng trào là khi giai điệu ‘Tiến quân ca’ vang lên. Hơn 50.000 khán giả cùng đứng dậy, tay đặt lên ngực, hát vang quốc ca. Từ trên cao nhìn xuống, cả sân vận động rực đỏ, tiếng hát đồng thanh vang vọng, hòa làm một nhịp tim.
dsc-9211.jpg
dsc-9176.jpg
dsc-9155.jpg
“Khoảnh khắc đó mình nổi da gà. Đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều người cùng hát quốc ca với khí thế như vậy,” Phạm Minh Đức (ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ.
Không chỉ là âm nhạc, chương trình còn kết hợp múa minh họa, trình chiếu 3D và pháo hoa lạnh, khiến mỗi tiết mục trở thành một câu chuyện trực quan, sinh động. Các vũ công trong trang phục truyền thống xen lẫn hiện đại, tái hiện hình ảnh người lính, người dân và những khoảnh khắc đoàn kết của dân tộc.
Nhiều bạn trẻ vừa hát, vừa quay video, đăng tải ngay lên mạng xã hội. “Mình muốn lưu lại những phút giây này để sau này vẫn nhớ rõ cảm xúc tự hào khi đứng giữa biển người cờ đỏ”, Trần Thu Hà (ĐH Kinh tế Quốc dân) nói.
531393247-25389566490631832-6719429422344737165-n.jpg
Kết thúc chương trình, màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 đã khép lại đêm diễn. 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp đồng loạt bừng sáng trên nền trời Hà Nội, phản chiếu xuống dòng người vẫn còn ngân nga những câu hát về Tổ quốc. Ảnh: DUY PHẠM
dsc-9287.jpg
dsc-9265.jpg
dsc-9229.jpg
“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia, mà còn là dịp để mỗi người Việt – từ những người đã trải qua chiến tranh đến thế hệ sinh ra trong hòa bình, cùng nhau sẻ chia một tình yêu chung. Giữa âm nhạc, ánh sáng và những tiếng hát đồng thanh, niềm tự hào dân tộc được thắp lên, lan tỏa và chắc chắn sẽ còn ở lại trong trái tim hàng chục nghìn người có mặt tại Mỹ Đình.
Dương Triều Dương Triều
#Tổ quốc trong tim #đêm diễn yêu nước #quốc ca #Hà Nội #nghệ thuật truyền thống #pháo hoa #tự hào dân tộc

