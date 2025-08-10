Đêm diễn ‘Tổ quốc trong tim’ bùng nổ cùng tình yêu nước nồng nàn

SVO - Hơn 50.000 khán giả phủ đỏ khán đài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hòa nhịp cùng những tiết mục nghệ thuật công phu của ‘Tổ quốc trong tim’, tạo nên một đêm diễn mãn nhãn và tràn đầy cảm xúc.