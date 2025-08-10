Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khán giả trẻ đến Mỹ Đình từ sớm chờ ‘Tổ quốc trong tim’

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hàng nghìn bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 15h30 ngày 10/8, sớm hơn 4 tiếng trước giờ diễn chương trình ‘Tổ quốc trong tim’, để chọn vị trí đẹp và hòa vào bầu không khí sự kiện.

Chiều 10/8, khu vực xung quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng nhạc thử vang vọng từ sân khấu. Từng nhóm khán giả trẻ tay cầm vé in bản chép tay ca khúc Tiến quân ca tranh thủ chụp ảnh check-in, nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, phụ kiện cổ vũ.

to-quoc-trong-tim23.jpg
to-quoc-trong-tim24.jpg
to-quoc-trong-tim25.jpg
Hàng nghìn bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Nguyễn Phương Linh (sinh viên năm thứ hai ở Hà Nội) cho biết, nhóm của cô đến từ 15h30 để đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi. “Bọn mình muốn cảm nhận không khí sôi động ngay từ đầu, và cùng hòa giọng hát Quốc ca với hàng nghìn người trong sân”, Linh nói.

to-quoc-trong-tim29.jpg
to-quoc-trong-tim32.jpg
to-quoc-trong-tim34.jpg
Không khí sôi động bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bên trong sân, khi còn hơn bốn tiếng nữa mới bắt đầu, nhiều hàng ghế đã kín chỗ. Ánh sáng từ sân khấu chữ V cao 26 m quét khắp khán đài, hiệu ứng hình ảnh liên tục được thử nghiệm, khiến khán giả hò reo, vỗ tay hưởng ứng.

to-quoc-trong-tim21.jpg
to-quoc-trong-tim22.jpg
to-quoc-trong-tim28.jpg
Hàng dài khán giả xếp hàng tham dự sự kiện.

Nguyễn Minh Đức (20 tuổi, Bắc Ninh) cho biết, đây là lần đầu tham dự sự kiện quy mô lớn như vậy. “Mình muốn lưu giữ từng khoảnh khắc, từ lúc chờ đợi đến khi pháo hoa kết thúc”, Đức nói.

to-quoc-trong-tim26.jpg
Khán giả thích thú khi được vào sớm.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” bắt đầu lúc 20h, tái hiện các dấu mốc lịch sử gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, kết hợp màn pháo hoa kéo dài 8 phút tại đường đua F1.

Dương Triều Dương Triều
#Khán giả trẻ #Mỹ Đình #Tổ quốc trong tim #Chương trình nghệ thuật #Hà Nội #Lễ hội quốc gia #Quốc ca

