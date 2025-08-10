Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khán giả tìm góc đẹp check-in trước ‘Tổ quốc trong tim’

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trước giờ diễn chương trình ‘Tổ quốc trong tim’ tại Mỹ Đình, hàng nghìn khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng tỏa đi khắp khu vực sân vận động để tìm những góc đẹp check-in, lưu lại khoảnh khắc cùng bạn bè và gia đình.

Từ 16h, không gian quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực sắc đỏ. Các nhóm bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, phụ kiện cổ vũ, dừng chân tại các vị trí được xem là “điểm vàng” để chụp ảnh, như khu vực cổng chính, hành lang treo banner sự kiện hay khu trang trí hình lá cờ sao vàng khổng lồ.

to-quoc-trong-tim32.jpg
Xung quang sân vận động Mỹ Đình rợp bóng cờ đỏ sao vàng.

Nguyễn Hoàng Minh (19 tuổi), Hà Nội, chọn đứng ở lối vào nơi có thể lấy trọn khung cảnh sân khấu chữ V cao 26 m phía sau. “Ảnh vừa có ánh sáng đẹp, vừa nhìn rõ quy mô sân khấu, lại ghi dấu mình có mặt từ rất sớm”, Minh nói.

dsc-8591.jpg
Khán giả thích thú check-in các góc đẹp của sự kiện.

Nhiều nhóm bạn tạo dáng tay hình trái tim, chữ V hoặc đồng loạt giơ cao cờ, tạo thành những khung hình rực rỡ. Các gia đình đưa trẻ nhỏ đứng ở khu vực thảm đỏ dẫn vào sân, nơi ánh sáng phản chiếu từ màn LED làm nổi bật màu áo.

dsc-8607.jpg
dsc-8611.jpg
Nơi được khán giả quan tâm nhất là tấm hình cờ đỏ sao vàng lớn được đặt trang trọng trước sân vận động.

Bên trong, khi còn hơn bốn tiếng mới bắt đầu, một số khán giả tranh thủ chụp ảnh tại khán đài, hướng ống kính về sân khấu đang chạy thử hiệu ứng.

to-quoc-trong-tim20.jpg
to-quoc-trong-tim26.jpg
to-quoc-trong-tim33.jpg
Khán giả thích thú check in sớm tại sự kiện.

Nguyễn Thị Mai (27 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: “Mình đến đây không chỉ để xem chương trình mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm gắn với tình yêu Tổ quốc”.

dsc-8537.jpg
dsc-8541.jpg
dsc-8564.jpg

Chương trình “Tổ quốc trong tim” bắt đầu lúc 20h, tái hiện các dấu mốc lịch sử, kết hợp màn pháo hoa 8 phút tại khu vực đường đua F1.

Dương Triều Dương Triều
