‘Chuyến xe Tự hào Việt Nam’ lăn bánh, mang âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc

SVO - Hành trình xuyên Việt đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ đem đến những giai điệu tự hào, mà còn gắn kết thế hệ trẻ với lịch sử, tri ân và khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước.

Từ TP. HCM, một chuyến xe mang tên “Tự hào Việt Nam” đã chính thức lăn bánh, mở đầu hành trình xuyên Việt đặc biệt nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Âm nhạc kết nối lịch sử và hiện tại

Trên chuyến xe, các nghệ sĩ trẻ và những giọng hát quen thuộc của âm nhạc Việt mang đến những giai điệu vừa hào hùng vừa trẻ trung. Bên cạnh ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, điểm nhấn của album Made in Việt Nam vừa ra mắt, hành trình còn giới thiệu nhiều ca khúc mới, khơi gợi niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

‘Chuyến xe Tự hào Việt Nam’ lăn bánh, mang âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc.

Âm nhạc trở thành ngôn ngữ kết nối, giúp giới trẻ hôm nay đến gần hơn với những giá trị lịch sử. “Chúng mình muốn mang âm nhạc đến với người dân khắp mọi miền, để mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca đều chất chứa niềm tự hào dân tộc”, một ca sĩ tham gia chương trình chia sẻ.

Hành trình xuyên Việt – mỗi điểm dừng là một câu chuyện

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” không đơn thuần là chuỗi buổi biểu diễn nghệ thuật. Tại mỗi địa phương từ Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ đến điểm cuối tại Hà Nội, chương trình đều gắn liền với những hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách, trao quà an sinh xã hội.

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” được tổ chức tại Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội.

Mỗi điểm dừng chân trở thành một “sân khấu” để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng của người Việt. Người dân địa phương không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được lắng nghe, chia sẻ về những câu chuyện xúc động từ chính các nhân chứng lịch sử hay những thanh niên tình nguyện đang cống hiến tuổi trẻ ở vùng khó khăn.

'Chuyến xe Tự hào Việt Nam' được tổ chức từ TP. HCM.

Điểm đặc biệt của chuyến xe là sự đồng hành của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các địa phương. Các bạn trẻ trực tiếp tham gia hỗ trợ chương trình, cùng hát vang những giai điệu tự hào, chia sẻ câu chuyện về khát vọng của thế hệ mình.

“Mình thấy may mắn khi được đồng hành cùng ‘Chuyến xe Tự hào Việt Nam’. Đó là cơ hội để thế hệ trẻ như chúng mình hiểu rõ hơn những hy sinh của cha anh, từ đó có thêm động lực phấn đấu, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc”, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đà Nẵng), bày tỏ.

Điểm hẹn Hà Nội – hội tụ khát vọng tuổi trẻ

Kết thúc hành trình, Hà Nội sẽ là điểm hội tụ với một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tự hào Việt Nam”. Đây được xem là “điểm nổ” cảm xúc, khép lại hành trình xuyên Việt bằng những tiết mục nghệ thuật công phu, đồng thời mở ra không khí hân hoan cho ngày Quốc khánh.

Nhiều bạn trẻ là sinh viên được tham gia hành trình đầy ý nghĩa này.

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động lớn của chiến dịch truyền thông cùng tên. Thông điệp mà T.Ư Đoàn gửi gắm xuyên suốt là: Mỗi người trẻ hãy biến niềm tự hào dân tộc thành hành động cụ thể từ việc treo lá cờ Tổ quốc, chia sẻ câu chuyện lịch sử đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới. Mỗi tiếng hát, mỗi việc làm, mỗi hành trình lan tỏa niềm tự hào hôm nay chính là cách thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, cùng nhau dựng xây Việt Nam hùng cường, phồn vinh.