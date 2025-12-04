Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức nhiệm kỳ mới: Bản lĩnh - Bản sắc - Bảo vệ - Kết nối

SVO - Ngày 29/11 vừa qua, ở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức lần thứ VI (nhiệm kỳ 2025-2027) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới của tổ chức Hội, đồng thời bầu ra những đại diện ưu tú, tiếp tục dẫn dắt và phát triển phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2027.

Tham dự Đại hội có Đại sứ Nguyễn Đắc Thành - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức, cùng các lãnh đạo cấp cao đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức là GS. TS. Phan Quang Văn - Bí thư thứ nhất phụ trách Giáo dục và ông Phạm Huy Phương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng.

Là thành viên trực thuộc trực tiếp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức vinh dự chào đón sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài; cùng sự có mặt của 44 đại biểu, đại diện cho hơn 16 nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, du học nghề đến từ khắp các Chi hội địa phương, các vùng miền trên toàn nước Đức.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động mới của Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, dời địa chỉ trụ sở về Munich, đồng thời điều chỉnh các quy định về nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thư ký theo hướng phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2027.

Sau phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu 27 đồng chí ưu tú đến từ 12 Chi hội địa phương vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2027. Theo đó, đồng chí Phùng Văn Ước, Uỷ viên Ban Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức khóa V được tín nhiệm giữ chức Uỷ viên Ban Thư ký, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức khóa VI. Với tỷ lệ tán thành cao, các đồng chí Nguyễn Thái Duy, Nguyễn Hồng Đăng, Hà Minh Đức và Dương Nguyễn Bảo Thy cũng được Đại hội thống nhất bầu giữ chức Uỷ viên Ban Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức nhiệm kỳ mới.

Phát biểu qua nền tảng trực tuyến, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên biểu dương công tác tổ chức Đại hội cũng như các thành tích của Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức trong thời gian vừa qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục hoạt động tích cực trong các chương trình phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, làm đầu mối kết nối các trí thức trẻ, lực lượng sinh viên tại nước ngoài, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đề xuất Hội quan tâm nhiều hơn tới bộ phận du học sinh học nghề, đưa ra phương châm hành động, chủ đề mới cho nhiệm kỳ mới, đặc biệt liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đại sứ khẳng định sự quan tâm và ủng hộ tối đa của Đại sứ quán dành cho công tác thanh niên, sinh viên, đồng thời gửi gắm khẩu hiệu “Bản lĩnh - Bản sắc - Bảo vệ - Kết nối” như kim chỉ nam cho Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phùng Văn Ước - Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức.

Thay mặt cho 27 đồng chí đắc cử, tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức - đồng chí Phùng Văn Ước cam kết tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo, định hướng và sự quan tâm của Trung ương Hội, Đại sứ quán, Đảng uỷ; quyết tâm đưa Hội ngày càng vững mạnh, trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn thể các bạn du học sinh Việt Nam tại Đức; đồng thời kiến tạo môi trường tích cực, mở rộng không gian giao lưu cho du học sinh Việt với giá trị cốt lõi là bản sắc văn hoá dân tộc và sứ mệnh kết nối.

Đại hội cũng đã có những bài tham luận và đóng góp ý kiến thiết thực nhằm xây dựng một cộng đồng sinh viên Việt Nam vững mạnh, thêm hành trang để các bạn nhìn nhận đúng giá trị của bản thân, sẵn sàng đối mặt với những biến đổi lớn trong kỷ nguyên số; từ đó khẳng định tinh thần học tập, sáng tạo, tình nguyện và hội nhập của sinh viên Việt Nam tại Đức, tạo ra những giá trị mới và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC