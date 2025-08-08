Tư duy ‘sống thực tế, biết ước mơ’ của du học sinh Việt tại Úc

Trước khi du học tại Úc, Minh đã có một năm rưỡi học tập tại Việt Nam. Đây là khoảng thời gian cậu tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và từng là Bí thư chi đoàn của lớp. Nền tảng vững chắc này chính là một trong những điểm cộng giúp Minh tự tin ứng tuyển vào SSEAYP.

Chân dung chàng du học sinh Úc đầy tự tin, người đã vượt qua nhiều khó khăn để chinh phục hành trình SSEAYP.

“Điểm mạnh lớn nhất của mình là sự linh hoạt và khả năng thích nghi cao với mọi hoàn cảnh”, Minh chia sẻ. Với tính cách hòa đồng, nam sinh dễ dàng trò chuyện với bất kỳ ai, không ngần ngại tham gia vào nhiều nhóm hoạt động khác nhau.

Nền tảng hoạt động Đoàn hội vững chắc là một trong những yếu tố giúp Minh tự tin ứng tuyển vào chương trình quốc tế.

Ngoài ra, niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, cũng là một yếu tố giúp Minh gây ấn tượng trong vòng thi tài năng. Dù không có thành tích nổi bật, nhưng Minh luôn theo đuổi đam mê này bằng sự chân thành. Cậu bạn cũng từng tham gia các câu lạc bộ âm nhạc và có nhiều giấy chứng nhận từ các tổ chức.

Hành trình du học tại Úc không chỉ mang lại cho Minh những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là những thách thức không nhỏ. Minh cho biết, cậu phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt trong phương pháp giáo dục và cuộc sống tự lập một mình. “Việc phải tự làm mọi thứ từ nấu nướng, giặt giũ khiến thời gian dành cho học tập và rèn luyện bị rút ngắn”, Minh tâm sự.

Dù bận rộn với việc học và làm thêm, Minh vẫn dành thời gian khám phá và trải nghiệm

﻿cuộc sống tại đất nước chuột túi.

Khó khăn lớn nhất đối với Minh là vượt qua tâm lý tự ti khi mới sang. Từng làm những công việc bị trả lương thấp vì nghĩ rằng năng lực mình chỉ có thế, sau này Minh nhận ra đó là một sai lầm. Bài học lớn nhất cậu rút ra là “phải luôn tin tưởng vào bản thân” và không nên bán rẻ sức lao động của mình. Hiện tại, Minh đang có một công việc mơ ước với nhiều bạn trẻ khác: làm huấn luyện viên dạy bơi và cứu hộ.

Với sự tự tin và lòng nhiệt huyết, Minh sẵn sàng mang những giá trị tốt đẹp của Việt Nam

﻿ đến với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với các bạn trẻ khác, Minh muốn gửi gắm thông điệp: “Đừng bao giờ nghi ngờ năng lực bản thân”. Bởi lẽ, Minh tin rằng, việc dám thử sức, dù thành công hay thất bại, cũng là một trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ. Hành trình sắp tới tại SSEAYP, Minh hy vọng sẽ cùng 16 đại biểu khác mang hình ảnh Việt Nam năng động, thân thiện và giàu tình hữu nghị đến với bạn bè quốc tế.

Khi nói về định hướng tương lai, Minh khẳng định sẽ trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Với Minh, việc hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Cậu cho rằng, mỗi người trẻ cần phải giữ một “cái đầu lạnh” để bảo tồn những giá trị cốt lõi của bản thân và của đất nước. Đây cũng là một thông điệp quan trọng mà Minh sẽ mang theo trong suốt hành trình trên tàu SSEAYP.

(Ảnh: NVCC)