Nuôi dưỡng tính nữ để bản lĩnh hơn trong nghề dẫn

SVO - Đỗ Thị Thu Huyền (sinh năm 2004) là một gương mặt trẻ đầy triển vọng, đang dần khẳng định bản thân trên nhiều lĩnh vực: từ chính luận sắc sảo trên sóng truyền hình quốc gia đến thế giới thời trang "Công chúa Pháp" đầy nữ tính. Hành trình của cô gái trẻ người Thanh Hóa này là một minh chứng cho sự nỗ lực, đam mê và khát vọng khẳng định bản thân của thế hệ Gen Z.

Đỗ Thị Thu Huyền (sinh năm 2004) không chỉ là một sinh viên ngành Quản lý Nhà nước tại Học viện Chính sách và Phát triển (APD), mà còn là một MC/BTV quen thuộc của Tin tức Nhân Dân, cộng tác viên của VTV, báo Dân Việt, và là một nhà sáng lập của thương hiệu thời trang thiết kế.

Đỗ Thị Thu Huyền (sinh năm 2004) là sinh viên ngành Quản lý Nhà nước tại Học viện Chính sách và Phát triển (APD).

Thu Huyền sinh ra và lớn lên tại Nông Cống, Thanh Hóa, mang trong mình sự mộc mạc, giản dị của vùng quê. Tuy nhiên, khi bước chân vào thủ đô để theo đuổi con đường học vấn, cô gái trẻ đã sớm hòa mình vào nhịp sống hối hả và năng động. Việc lựa chọn ngành Quản lý Nhà nước tại APD cho thấy sự quan tâm của Thu Huyền đối với các vấn đề chính trị, xã hội.

Khán giả truyền hình biết đến Thu Huyền qua các bản tin Thời sự - Chính trị, Thời tiết hay Quốc tế trên Tin tức Nhân Dân. Ít ai biết rằng, để có được những phút tự tin trên sóng, cô gái trẻ đã phải trải qua một quá trình rèn luyện và hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, Thu Huyền còn là MC/BTV và là nhà sáng lập của thương hiệu thời trang thiết kế.

Gần đây, Thu Huyền còn mở rộng biên độ hoạt động khi cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và báo Dân Việt trong vai trò phóng viên, biên tập viên.

Thu Huyền chia sẻ: "Việc trực tiếp đi hiện trường, làm phóng sự giúp mình chạm vào những góc khuất của đời sống, từ đó mang đến những chất liệu chân thực nhất cho khán giả. Cảm giác được cầm mic đứng giữa hiện trường, kết nối câu chuyện của nhân vật với hàng triệu người xem là một đặc ân mà nghề báo dành cho mình".

Việc tham gia vào các chương trình thời sự đòi hỏi Thu Huyền phải có kiến thức sâu rộng về chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như khả năng phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan. Đồng thời, cô cũng phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp, dẫn dắt chương trình một cách lưu loát, tự tin và chuyên nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp báo chí, Thu Huyền còn ấp ủ một niềm đam mê lớn với thời trang. Cô đã sáng lập thương hiệu thời trang thiết kế mang phong cách "Công chúa Pháp" đầy lãng mạn và nữ tính.

Ở độ tuổi đôi mươi, việc cùng lúc gánh vác nhiều vai trò là một thử thách không nhỏ đối với Thu Huyền.

Thu Huyền chia sẻ. "Mình muốn mỗi cô gái khi khoác lên bộ trang phục của mình đều cảm nhận được sự trân trọng và đánh thức được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong chính họ. Đây không chỉ là một thương hiệu thời trang, mà còn là một tuyên ngôn về vẻ đẹp nữ tính, về sự tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại".

Thu Huyền muốn thông qua những thiết kế của mình, truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ, giúp họ khám phá và phát huy tối đa vẻ đẹp của bản thân.

Việc tham gia vào các chương trình thời sự đòi hỏi Thu Huyền phải có kiến thức sâu rộng và khả năng phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan.

Ở độ tuổi đôi mươi, việc cùng lúc gánh vác vai trò sinh viên, MC/BTV và nhà sáng lập một thương hiệu thời trang là một thử thách không nhỏ. Đã có những đêm Thu Huyền phải thức trắng để cân bằng giữa những đam mê nghệ thuật bay bổng và những áp lực thực tế của kinh doanh.

Thu Huyền tâm sự: "Đã có những lúc mình mệt mỏi vì áp lực, vì cả những định kiến rằng Gen Z chỉ đang dạo chơi".

Tuy nhiên, thay vì giải thích, Thu Huyền chọn cách im lặng và hành động. Những thành tựu như: Top 5 Người đẹp Xứ Thanh khi chỉ mới 18 tuổi; Sinh viên Xuất sắc 2023; Hay việc được tin tưởng dẫn dắt Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự nỗ lực và tài năng của cô.

Thu Huyền chọn cách im lặng và hành động để đối diện với áp lực, khó khăn.

Trong thời gian tới, Thu Huyền sẽ tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu thời trang và hoàn thiện chuyên môn báo chí. Cô cũng đang tích cực trau dồi, rèn luyện để tham gia vào những cuộc thi lớn, khẳng định bản thân trên nhiều lĩnh vực khác. Bước đi với một tâm thế khiêm nhường, biết rõ những gì bản thân còn thiếu nhưng cũng đầy tự hào về những gì bản thân đang có.

Bước đi với một tâm thế khiêm nhường, biết rõ những gì bản thân còn thiếu nhưng cũng đầy tự hào về những gì bản thân đang có.

Qua đây, Thu Huyền muốn gửi gắm một thông điệp đến những bạn trẻ: "Hãy cứ dịu dàng như một đóa hoa để cảm nhận cuộc đời, nhưng cũng hãy kiên cường như một chiến binh để bảo vệ ước mơ của chính mình".

Cô tin rằng tuổi trẻ là thời gian để thử sức, để trải nghiệm và để học hỏi: "Tuổi trẻ có quyền sai, có quyền thiếu sót, nhưng tuyệt đối không được ngừng khao khát và yêu thương bản thân".

(Ảnh: NVCC)