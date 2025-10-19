Nữ Đảng viên ULIS là sinh viên 5 tốt, đạt học bổng du học Thái Lan

SVO - Từng tự ti về ngoại ngữ vì xuất thân chuyên Lịch sử, nữ sinh Đỗ Thị Minh Huế (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chọn “dấn thân” để kiến tạo kết quả bất ngờ: vừa là lớp trưởng, Đảng viên trẻ gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vừa giành được học bổng trao đổi toàn phần tại Thái Lan.

Đảm nhiệm vị trí lớp trưởng ba năm liền, Minh Huế luôn chủ động biến trách nhiệm thành cơ hội rèn luyện và học hỏi.

Vượt qua rào cản từ xuất phát điểm

Minh Huế chia sẻ, bước chân vào môi trường Ngoại ngữ là một quyết định mạo hiểm. “Với điểm số đầu vào, mình cảm thấy hẫng nhịp so với các bạn khác nhiều vì các bạn có nền tảng tốt hơn và xuất phát điểm từ chuyên Anh”, Huế tâm sự.

Tuy nhiên, được sự động viên từ gia đình và thầy cô, Huế đã biến sự tự ti thành động lực. Năm nhất, nữ sinh này dành thời gian tập trung trau dồi học tập. Sau đó, cô nàng mở rộng trải nghiệm, coi việc trải nghiệm thật nhiều, không sợ vấp ngã là kim chỉ nam của tuổi trẻ. Chính vì vậy, Minh Huế đã đạt được các danh hiệu như Sinh viên xuất sắc, Sinh viên 5 tốt cấp trường và liên tục giữ vị trí Lớp trưởng suốt 3 năm.

Không chỉ dừng lại ở học tập, Minh Huế còn là một cô gái rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và chuyên môn. Nữ sinh này tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội như: trở thành tình nguyện viên của CLB Thanh niên Vận động Hiến máu của trường và tham gia các hoạt động do nhà trường, khoa tổ chức.

Minh Huế tích cực tham gia hoạt động xã hội, mang giá trị cộng đồng.

Để củng cố chuyên môn Sư phạm, Huế quyết định trở thành tình nguyện viên của chương trình giáo dục tình nguyện Hyundai Jump School. Cô nàng tâm sự: “Trải nghiệm này mang lại cho mình rất nhiều bài học, giúp mình được tiếp xúc gần hơn với học sinh, phụ huynh, giáo viên. Từ đó, mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học và nắm bắt tâm lý học sinh, ứng dụng trực tiếp vào công việc sau này của mình”.

Tư duy hội nhập của nữ Đảng viên trẻ

Bên cạnh việc trau dồi chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh, Minh Huế cũng bén duyên với tiếng Thái như một ngôn ngữ thứ 2 tại trường học. “Ban đầu, mình đến với tiếng Thái một cách mới mẻ, chỉ muốn thử trải nghiệm. Nhưng trong quá trình học, mình nhận ra có rất nhiều điều thú vị về ngôn ngữ và văn hóa Thái”, nữ sinh cho biết.

Minh Huế trong chương trình trao đổi học bổng tại Thái Lan.

Sự kiên trì và niềm yêu thích đã mang lại “trái ngọt” xứng đáng: Minh Huế nhận được học bổng toàn phần Chương trình học tiếng Thái ngắn hạn chuyên sâu tại Thái Lan, được tài trợ bởi Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Chuyến đi một tháng trao đổi tại Thái Lan mang lại cho Huế nhiều kỷ niệm đáng nhớ và sự thôi thúc phát triển bản thân: “Mình được học tập, đi thực tế, gặp gỡ bạn bè quốc tế, và đặc biệt ấn tượng với nền văn hóa và sự thân thiện của người Thái. Đó là cơ hội để mình mở rộng kiến thức từ sách vở đến thực tế. Mình tin rằng, chính sự kiên trì và dấn thân vào môn học đã mang lại cơ hội này”, Huế khẳng định.

Minh Huế cũng từng đại diện sinh viên trường tham gia biểu diễn văn nghệ (một bài nhảy tiếng Thái) tại Đại sứ quán Thái Lan trong dịp Tết Songkran.

Đáng chú ý, Minh Huế còn là một Đảng viên chính thức đang hoạt động tại trường. Huế khẳng định: “Đảng viên phải là người tiên phong, chính trực, kỷ luật và có trách nhiệm”.

Nhìn lại hành trình của mình, cô nàng hy vọng, thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên sẽ tích lũy cho mình thật nhiều trải nghiệm và không ngừng phát huy những gì đã có, khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và luôn sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới.

(Ảnh: NVCC)