Dấu ấn của nam sinh Kinh tế trong công tác Đoàn và nghiên cứu khoa học

SVO - Ngô Trọng Thắng (sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa Kinh tế - Quản lý, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi. Với kết quả học tập ổn định, điểm rèn luyện loại giỏi qua các kỳ, Thắng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo và công tác Đoàn. Hiện tại, Thắng đang tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về tính tự bền vững tài chính của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam.

Chọn Logistics để xây nền tảng nghề nghiệp

Tìm hiểu kỹ về ngành học, Trọng Thắng nhận thấy Logistics là lĩnh vực có tính ứng dụng cao, nhu cầu nhân lực ngày càng lớn và mở ra nhiều vị trí nghề nghiệp đa dạng trong chuỗi cung ứng như tại cảng, doanh nghiệp, đội tàu, đội xe hay các khâu vận hành - điều phối. Bên cạnh đó, môi trường học tập năng động, sự hỗ trợ sát sao của giảng viên cùng những chia sẻ tích cực từ các anh chị khóa trước về hoạt động học thuật và phong trào của Khoa đã tiếp thêm động lực để Trọng Thắng yên tâm theo đuổi con đường đã chọn.

Trọng Thắng vinh dự nhận Giấy khen vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Là sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trọng Thắng cảm nhận rõ tính đặc thù của ngành học với yêu cầu cao về tư duy phân tích mang tính hệ thống, khả năng quản lý gắn liền với thực tiễn và kỹ năng làm việc nhóm. Các học phần không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức mà còn đòi hỏi sinh viên biết liên kết các khâu trong chuỗi cung ứng để đề xuất giải pháp hiệu quả. “Mình nhận ra làm việc nhóm và phối hợp tập thể là yếu tố then chốt, bởi logistics luôn gắn với sự kết nối giữa nhiều bộ phận”, Trọng Thắng chia sẻ.

Bên cạnh học tập, Trọng Thắng còn tích cực tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về tính tự bền vững tài chính của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cùng hai thành viên trong nhóm, dù học chuyên ngành logistics, Trọng Thắng chủ động thử sức ở lĩnh vực tài chính để mở rộng kiến thức. “Mình muốn tiếp cận một mảng mới để rèn tư duy phân tích và làm quen với nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, điều này rất hữu ích cho việc học tập và công việc sau này”, Trọng Thắng cho biết. Những trải nghiệm đa chiều ấy đang góp phần bồi đắp nền tảng vững chắc cho một sinh viên trẻ chủ động, cầu tiến và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Trọng Thắng tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3 của Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế - Quản lý.

Từ trách nhiệm cộng đồng đến định hướng nghề nghiệp bền vững

Bên cạnh học tập, Trọng Thắng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như hiến máu nhân đạo, chương trình Chủ Nhật Xanh, Trung thu cho em và vinh dự nhận Giấy khen vì thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024.

Với Trọng Thắng, đó không chỉ là những hoạt động phong trào mà còn là hành trình bồi đắp nhận thức và trách nhiệm xã hội. Chia sẻ về những bài học rút ra, Trọng Thắng cho biết: “Tuổi trẻ còn sức và còn thời gian thì mình tranh thủ tham gia, đóng góp cho cộng đồng. Dù những việc làm ấy nhỏ, mình vẫn học được tinh thần sẻ chia, sự chủ động và ý thức trách nhiệm”. Qua mỗi hoạt động, những chuyến đi thực tế cũng giúp Trọng Thắng mở rộng góc nhìn, hiểu và cảm nhận nhiều hơn về con người, cuộc sống và giá trị của sự cống hiến.

Trọng Thắng tham gia kiến tập tại kho U&I, bước đầu liên hệ kiến thức chuyên ngành với môi trường làm việc thực tế.

Trong vai trò Ủy viên Chi đoàn liên tiếp hai nhiệm kỳ và là thành viên Ban Hoạt động Câu lạc bộ Tình nguyện viên TLS, Trọng Thắng có cơ hội rèn luyện toàn diện các kỹ năng tổ chức và làm việc tập thể. Quá trình phối hợp cùng các thành viên để triển khai hoạt động chung giúp nam sinh tích lũy kỹ năng làm việc nhóm, học cách lắng nghe, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau hướng tới mục tiêu chung. Đồng thời, Trọng Thắng từng bước làm quen với công tác điều phối, từ phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ đến xử lý các tình huống phát sinh, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc vì lợi ích tập thể.

Nam sinh cũng tích cực tham gia các đợt kiến tập tại doanh nghiệp thực tế, tiêu biểu như kho U&I, nhằm quan sát môi trường làm việc và bước đầu liên hệ kiến thức chuyên ngành với thực tiễn. Bên cạnh đó, Trọng Thắng tự học thêm các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn thông qua các khóa học trực tuyến, xem đây là cách bổ trợ kiến thức và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn thực tập và làm việc sau này.

Trọng Thắng tham gia chương trình Xuân tình nguyện 2025, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong thời gian tới, Trọng Thắng định hướng phát triển bản thân theo hướng kết hợp giữa học tập chuyên môn và thực hành nghề nghiệp. Cùng với việc hoàn thành tốt chương trình học, nam sinh tập trung trau dồi ngoại ngữ, không chỉ tiếng Anh mà còn học thêm tiếng Trung nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Gửi gắm thông điệp đến các tân sinh viên, Trọng Thắng nhấn mạnh tinh thần chủ động và nhiệt huyết trong học tập và rèn luyện: “Hãy tích cực học tập, tham gia các hoạt động xã hội và trân trọng từng trải nghiệm. Mỗi bước đi hôm nay sẽ là nền tảng để chúng ta trưởng thành và không nuối tiếc khi nhìn lại chặng đường đại học”. Đồng thời, Trọng Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, nơi đã trang bị kiến thức chuyên môn, hun đúc bản lĩnh và khơi dậy khát vọng, giúp sinh viên vững tin chinh phục những chặng đường phía trước.

(Ảnh: NVCC)