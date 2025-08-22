Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Thủy lợi: Dấu ấn phong trào sinh viên và hành trình chinh phục ‘Sinh viên 5 tốt’

SVO - Nguyễn Công Tiến, sinh viên lớp 64KTS2 – Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi, là một trong những gương mặt tiêu biểu với sự nỗ lực trong học tập và hoạt động phong trào. Trên cương vị Phó Bí thư Liên Chi đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, Ủy viên BCH Đoàn Trường, Tiến đã tham gia và đạt nhiều thành tích nổi bật như Giải Ba “Dân vận khéo” Hà Nội 2024, TOP 6 toàn quốc Cuộc thi Tài năng sinh viên Kinh doanh số, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Hành trình nỗ lực vượt khó để trưởng thành

Đối với Công Tiến những năm tháng học tập đại học không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn được bồi đắp từ trải nghiệm thực tiễn. Từ công việc truyền thông đến hỗ trợ tổ chức sự kiện, mỗi trải nghiệm đều trở thành “lớp học lớn” giúp Tiến rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và nuôi dưỡng ý chí bền bỉ. “Đi qua những công việc nhỏ, mình nhận ra không có trải nghiệm nào là vô ích. Mỗi bước đi, dù chậm hay nhanh, đều góp phần tạo nên một Tiến của hôm nay”, Công Tiến chia sẻ.

Công Tiến là ﻿Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Trên hành trình sinh viên, Tiến cũng đối diện với không ít khó khăn: áp lực học tập, gánh nặng kinh tế hay sự cân bằng giữa trách nhiệm Đoàn – Hội và việc học cá nhân. Thế nhưng, bằng tinh thần lạc quan và sự kiên trì, Tiến đã từng bước vượt qua, biến thử thách thành cơ hội trưởng thành.

Công Tiến tham gia Hành trình thanh niên, sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2025 tại đảo Bạch Long Vĩ.

Dấu ấn tuổi trẻ từ cống hiến đến thành tích

Đối với Công Tiến, tuổi trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống để cống hiến và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Không dừng lại ở học tập, Công Tiến dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện và phong trào sinh viên. Từ chiến dịch “Mùa hè xanh”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, các đợt hiến máu nhân đạo cho đến những chương trình hỗ trợ sinh viên vượt khó, mỗi hoạt động đều để lại dấu ấn nhiệt huyết của một người trẻ luôn khát khao được sẻ chia.

Công Tiến được vinh danh với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Tinh thần ấy đã giúp Công Tiến từng bước khẳng định bản thân, biến những nỗ lực không ngừng thành thành quả cụ thể. Năm 2024, Tiến giành Giải Ba Hội thi “Dân vận khéo” cấp Thành phố Hà Nội, đồng thời lọt TOP 6 toàn quốc Cuộc thi Tài năng sinh viên Kinh doanh số. Năm 2025, Tiến tiếp tục được Thành đoàn Hà Nội trao tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên. Trước đó, trong năm học 2023 – 2024, Tiến được vinh danh với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường và liên tiếp nhận nhiều giấy khen của Đoàn – Hội các cấp.

Công Tiến vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo Công Tiến, tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết học tập nghiêm túc, sống trách nhiệm và dấn thân vì cộng đồng. Từ nỗ lực vượt khó đến những đóng góp trong phong trào sinh viên, Tiến đã chọn cách hành động để trưởng thành. “Tuổi trẻ không phải để ngồi yên, mà để hành động, để sống có ích cho cộng đồng” – Công Tiến chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)