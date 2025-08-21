Bí mật của sự thấu hiểu

SVO - Hồi đó là vào cuối những năm 1940, Chủ tịch của hãng hàng không Phương Đông (Eastern Airliner) – Cơ trưởng Eddie Rickenbacker – đang gặp một vấn đề khó giải quyết. Hành khách của hãng này liên tục than phiền vì hãng thường xuyên để xảy ra trục trặc trong khâu vận chuyển hành lý cho khách: nào là chuyển chậm, giao sai người, để hành lý thất lạc… Khi đã thử đủ các cách mà dường như chẳng cách nào ăn thua, Eddie quyết định sẽ thực hiện biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt.

Ông triệu tập một cuộc họp đặc biệt bao gồm tất cả các nhân sự của cấp quản lý. Buổi họp được tổ chức ở Miami. Mọi quản lý của hãng Phương Đông phải bay tới Miami, và khi họ tới đó, nhân viên chuyên trách hành lý nói với họ rằng đồ đạc của họ sẽ được chuyển luôn tới phòng khách sạn. Tuy nhiên, dù nói vậy, nhưng Eddie yêu cầu nhân viên cứ lưu hành lý của các vị quản lý lại qua đêm.

Lúc đó đang là mùa hè, trời vừa nóng vừa ẩm mà khách sạn thì không có máy điều hòa nhiệt độ. Vậy là, sáng hôm sau, hầu hết các vị quản lý đều tới cuộc họp trong bộ dạng không thể lôi thôi hơn: râu thì không cạo, răng còn chưa đánh và họ mặc toàn những bộ quần áo nhàu nhĩ, kém sạch sẽ.

Suốt cả ngày hôm đó cũng chẳng thấy tăm hơi hành lý đâu. Nhưng đến tận đêm khuya, Eddie mới yêu cầu nhân viên chuyên trách giao hành lý đến từng phòng của các vị quản lý, đúng vào 3h sáng, kèm theo tiếng nện cửa phòng rầm rầm.

Không biết các vị quản lý đã phản ứng thế nào, nhưng vào buổi họp tiếp tục của sáng hôm sau, Eddie mở đầu bằng cách nói:

- Bây giờ thì các quý vị đã biết là khách hàng của chúng ta cảm thấy thế nào khi hành lý của họ không được chuyển giao đúng cách.

Eddie biết rằng đội ngũ của ông sẽ chẳng cải thiện cách làm việc, nếu họ không biết đồng cảm với khách hàng!

Điều đó cũng đúng với chúng ta. Nếu chúng ta không thấu hiểu vấn đề của người khác, chúng ta sẽ không bao giờ hoạt động hiệu quả, dù là trong việc kinh doanh hay các mối quan hệ. Và sự thấu hiểu sâu sắc nhất chỉ có được khi chúng ta thực sự cảm thấy những gì người khác đang cảm thấy. Khi những người vợ và những người chồng, những bậc cha mẹ và những đứa con, những người bạn, những đồng nghiệp, những cộng sự dành thời gian để cảm thấy những gì người khác đang cảm thấy, thì một điều tuyệt vời rất dễ xảy ra.

Vậy, đây rõ ràng là một cơ hội đáng để bạn nắm bắt.

P.S: Sự thấu hiểu đối với người khác còn thể hiện qua việc đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và cố gắng giúp đỡ họ, thay vì chỉ nhanh chóng khuyên răn và “chỉ đạo” những điều mà có thể chẳng phù hợp với hoàn cảnh của họ. Tôi thích thái độ khiêm tốn khi cho lời khuyên đúng lúc. Nói cho cùng thì câu ngạn ngữ cổ xưa cũng có phần đúng, rằng nếu nó miễn phí, thì nó là lời khuyên; nếu bạn phải trả tiền cho nó, thì nó là tư vấn; và nếu bạn có thể áp dụng hiệu quả được một trong hai thứ đó cho mình, thì đó là cả một điều kỳ diệu.