Năm Ngựa 2026 sẽ mang đến nhiều cơ hội vàng

Trong chiêm tinh học Trung Quốc, mỗi năm được gắn liền với một trong 12 con giáp, kết hợp với một trong năm yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Các yếu tố này bổ sung và xung khắc với nhau, và chính sự tương tác này được cho là thúc đẩy sự hài hòa, cân bằng và trật tự trong thế giới tự nhiên.

Năm 2026, Tết Nguyên đán sẽ rơi vào ngày 17/2, đánh dấu sự kết thúc của năm Rắn (Mộc) và sự bắt đầu của năm Ngựa (Hoả).

Việc có năm yếu tố và 12 con giáp quy định rằng, bất kỳ sự kết hợp nào cũng chỉ xuất hiện sau mỗi 60 năm. Ví dụ, năm Ngựa (Hoả) gần nhất là năm 1966. Năm Ngựa gần nhất, vào năm 2014, là năm Ngựa (Mộc), năm 2002 là năm Ngựa (Thuỷ), năm 1990 là năm Ngựa (Kim), và năm 1978 là năm Ngựa (Thổ). Lịch Âm dương Trung Quốc dựa trên chu kỳ 60 năm, hay chu kỳ lục thập phân, của Ganzhi, nghĩa đen là "đài và cành" trong tiếng Trung. Đây là một trong những cách ghi thời gian cổ xưa nhất. Chu kỳ Ganzhi được cấu thành một phần từ 10 “Thiên can” (hay 10 giai đoạn) liên kết với Ngũ hành cũng như hai phẩm chất năng lượng: Âm và Dương. Hệ thống này được cho là tạo ra một khuôn khổ siêu hình để hiểu về thời gian, năng lượng và sự cân bằng vũ trụ.

Năm 2026, năm 'song Hoả'

Năm 2026, Thiên can chuyển sang giai đoạn gọi là Bế, liên quan đến Dương, hay năng lượng nam tính và lửa. Vì yếu tố cơ bản của tuổi Ngựa hay “Địa chi” liên quan là Ngũ – cũng là lửa, nên năm Ngựa (Hoả) là “song hỏa”, tượng trưng cho sự thay đổi và chuyển hóa mạnh mẽ. Hơn nữa, theo phong thủy, chúng ta hiện đang ở trong cái gọi là “Giai đoạn 9”, giai đoạn 20 năm cuối cùng của chu kỳ năng lượng nguyên tố 180 năm. “Giai đoạn 9” cũng liên quan đến lửa. Giai đoạn này, kéo dài từ năm 2024 đến năm 2043, tượng trưng cho cả sự hủy diệt và sáng tạo. Trong văn hóa Trung Quốc, lửa được tượng trưng bằng màu đỏ, vì vậy năm tới cũng được gọi là năm Ngựa Đỏ.

Tiếp theo đó là năm Dê (Hoả) vào năm 2027, và hai năm “Đỏ” liên tiếp này xuất hiện khoảng 60 năm một lần báo trước nhiều biến động.

Những khởi sắc mang tính đột phá

Liên Xô đã đưa tàu vũ trụ không người lái Luna 9 lên mặt trăng vào năm 1966, cùng năm mà Hoa Kỳ hoàn thành chương trình không gian Gemini, chương trình đã phát triển các công nghệ và kỹ thuật quan trọng cho du hành vũ trụ. Trong văn hóa Trung Quốc, lửa là biểu tượng của ánh sáng và sự ấm áp, trong khi ngựa tượng trưng cho trí thông minh, lòng dũng cảm và sự siêng năng.

Ngựa (Hoả) được cho là có ý chí mạnh mẽ, chủ động và hoạt bát. Họ tự tin và nhiệt tình trong công việc và có khả năng xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc. Những người năng động này luôn khao khát thử thách và thành công khi đối mặt với nghịch cảnh. Năm Ngựa (Hoả) được dự đoán sẽ tràn ngập những đột phá, đổi mới và thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là những tiến bộ công nghệ lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và y học. Nhiều người được khuyến khích theo đuổi ước mơ của mình trong năm tới, vì năm nay sẽ mang đến nhiều cơ hội vàng.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Anh, Bobby Moore, nâng cao chiếc cúp Jules Rimet khi được các đồng đội khiêng sau chiến thắng của Anh trước Đức trong trận chung kết "World Cup 1966", tại sân vận động Wembley ở London.

Anh đã vô địch World Cup bóng đá với tư cách nước chủ nhà năm 1966, đánh bại Tây Đức trong trận chung kết. Đây vẫn là chiến thắng World Cup duy nhất của quốc gia này và được coi là một trong những thành tựu thể thao vĩ đại nhất của họ. Điều kỳ lạ là, một sự kiện quốc tế lớn vào năm tới được cho là có thể hóa giải tác động của “Tai họa Ngựa Đỏ và Dê Đỏ” – Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026. Theo “Lý thuyết Ngũ hành” của Trung Quốc, lửa có thể làm tan chảy kim loại, trong khi kim loại có thể tích tụ nước, dập tắt lửa. Với bề mặt nhẵn, tròn, các vật thể hình cầu như quả bóng đá được liên kết với yếu tố kim loại. Vì lý do này, và vì hình dạng này gắn liền với sự hoàn hảo và thống nhất, các chuyên gia phong thủy tin rằng, sự kiện thể thao toàn cầu này có thể làm giảm bớt phần nào sức nóng của “lửa kép”.