Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống tích cực

Google News

Năm Ngựa 2026 sẽ mang đến nhiều cơ hội vàng

Linh Ly

SVO - Với 12 con giáp và 5 yếu tố, năm Ngựa (Hỏa) xuất hiện cứ sau 60 năm và thường mang đến cả may mắn lẫn rủi ro.

Trong chiêm tinh học Trung Quốc, mỗi năm được gắn liền với một trong 12 con giáp, kết hợp với một trong năm yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Các yếu tố này bổ sung và xung khắc với nhau, và chính sự tương tác này được cho là thúc đẩy sự hài hòa, cân bằng và trật tự trong thế giới tự nhiên.

Năm 2026, Tết Nguyên đán sẽ rơi vào ngày 17/2, đánh dấu sự kết thúc của năm Rắn (Mộc) và sự bắt đầu của năm Ngựa (Hoả).

ngua-do.jpg

Việc có năm yếu tố và 12 con giáp quy định rằng, bất kỳ sự kết hợp nào cũng chỉ xuất hiện sau mỗi 60 năm. Ví dụ, năm Ngựa (Hoả) gần nhất là năm 1966. Năm Ngựa gần nhất, vào năm 2014, là năm Ngựa (Mộc), năm 2002 là năm Ngựa (Thuỷ), năm 1990 là năm Ngựa (Kim), và năm 1978 là năm Ngựa (Thổ). Lịch Âm dương Trung Quốc dựa trên chu kỳ 60 năm, hay chu kỳ lục thập phân, của Ganzhi, nghĩa đen là "đài và cành" trong tiếng Trung. Đây là một trong những cách ghi thời gian cổ xưa nhất. Chu kỳ Ganzhi được cấu thành một phần từ 10 “Thiên can” (hay 10 giai đoạn) liên kết với Ngũ hành cũng như hai phẩm chất năng lượng: Âm và Dương. Hệ thống này được cho là tạo ra một khuôn khổ siêu hình để hiểu về thời gian, năng lượng và sự cân bằng vũ trụ.

Năm 2026, năm 'song Hoả'

Năm 2026, Thiên can chuyển sang giai đoạn gọi là Bế, liên quan đến Dương, hay năng lượng nam tính và lửa. Vì yếu tố cơ bản của tuổi Ngựa hay “Địa chi” liên quan là Ngũ – cũng là lửa, nên năm Ngựa (Hoả) là “song hỏa”, tượng trưng cho sự thay đổi và chuyển hóa mạnh mẽ. Hơn nữa, theo phong thủy, chúng ta hiện đang ở trong cái gọi là “Giai đoạn 9”, giai đoạn 20 năm cuối cùng của chu kỳ năng lượng nguyên tố 180 năm. “Giai đoạn 9” cũng liên quan đến lửa. Giai đoạn này, kéo dài từ năm 2024 đến năm 2043, tượng trưng cho cả sự hủy diệt và sáng tạo. Trong văn hóa Trung Quốc, lửa được tượng trưng bằng màu đỏ, vì vậy năm tới cũng được gọi là năm Ngựa Đỏ.

Tiếp theo đó là năm Dê (Hoả) vào năm 2027, và hai năm “Đỏ” liên tiếp này xuất hiện khoảng 60 năm một lần báo trước nhiều biến động.

Những khởi sắc mang tính đột phá

Liên Xô đã đưa tàu vũ trụ không người lái Luna 9 lên mặt trăng vào năm 1966, cùng năm mà Hoa Kỳ hoàn thành chương trình không gian Gemini, chương trình đã phát triển các công nghệ và kỹ thuật quan trọng cho du hành vũ trụ. Trong văn hóa Trung Quốc, lửa là biểu tượng của ánh sáng và sự ấm áp, trong khi ngựa tượng trưng cho trí thông minh, lòng dũng cảm và sự siêng năng.

Ngựa (Hoả) được cho là có ý chí mạnh mẽ, chủ động và hoạt bát. Họ tự tin và nhiệt tình trong công việc và có khả năng xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc. Những người năng động này luôn khao khát thử thách và thành công khi đối mặt với nghịch cảnh. Năm Ngựa (Hoả) được dự đoán sẽ tràn ngập những đột phá, đổi mới và thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là những tiến bộ công nghệ lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và y học. Nhiều người được khuyến khích theo đuổi ước mơ của mình trong năm tới, vì năm nay sẽ mang đến nhiều cơ hội vàng.

doi-tuyen-anh.jpg
Đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Anh, Bobby Moore, nâng cao chiếc cúp Jules Rimet khi được các đồng đội khiêng sau chiến thắng của Anh trước Đức trong trận chung kết "World Cup 1966", tại sân vận động Wembley ở London.

Anh đã vô địch World Cup bóng đá với tư cách nước chủ nhà năm 1966, đánh bại Tây Đức trong trận chung kết. Đây vẫn là chiến thắng World Cup duy nhất của quốc gia này và được coi là một trong những thành tựu thể thao vĩ đại nhất của họ. Điều kỳ lạ là, một sự kiện quốc tế lớn vào năm tới được cho là có thể hóa giải tác động của “Tai họa Ngựa Đỏ và Dê Đỏ” – Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026. Theo “Lý thuyết Ngũ hành” của Trung Quốc, lửa có thể làm tan chảy kim loại, trong khi kim loại có thể tích tụ nước, dập tắt lửa. Với bề mặt nhẵn, tròn, các vật thể hình cầu như quả bóng đá được liên kết với yếu tố kim loại. Vì lý do này, và vì hình dạng này gắn liền với sự hoàn hảo và thống nhất, các chuyên gia phong thủy tin rằng, sự kiện thể thao toàn cầu này có thể làm giảm bớt phần nào sức nóng của “lửa kép”.

Linh Ly
Theo SCMP
#Tử vi Năm Ngựa 2026 #Chu kỳ 60 năm của con giáp #Yếu tố ngũ hành và phong thủy #Ảnh hưởng của năm Hỏa đặc biệt #Biến động lịch sử năm Ngựa #Chuyển đổi năng lượng và thay đổi #Ảnh hưởng của Ngựa Đỏ và Dê Đỏ #Sự kiện thể thao và cân bằng năng lượng #Tác động của các năm 'đỏ' trong lịch sử #Dự đoán và cơ hội năm Ngựa 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục