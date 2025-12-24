Chàng sinh viên Y theo đuổi nghệ thuật 'điêu khắc'

SVO - Bút chì, lá cây - những vật liệu giản dị trong đời sống thường ngày - qua bàn tay của Nguyễn Huân Thanh (26 tuổi, Tuyên Quang) đã được “hô biến” thành các tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Giữa những bộn bề của cuộc sống, nghệ thuật với anh không chỉ là đam mê, mà còn là khoảng không riêng để nuôi dưỡng cảm xúc, cân bằng tinh thần và kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo của chính mình.

Hành trình biến những cây bút, chiếc lá trở thành tác phẩm nghệ thuật

Bắt đầu khắc bút chì từ năm lớp 12 và khắc tranh trên lá từ năm tư đại học, Huân Thanh đã có gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật thủ công, biến những vật liệu quen thuộc như bút chì, lá cây thành các sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Theo Thanh, niềm đam mê với điêu khắc đến từ sự tò mò và quá trình tự học kéo dài nhiều năm: “Mình biết đến khắc bút chì từ một trào lưu trên mạng vào năm 2014. Lúc đầu chỉ làm thử cho vui, nhưng càng làm càng thấy hứng thú nên theo đến bây giờ”.

Huân Thanh (bên phải), chàng trai theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật từ những chất liệu quen thuộc.

Nói về quá trình điêu khắc bút chì và làm tranh lá, Huân Thanh cho biết đây là loại hình đòi hỏi sự chính xác cao và sự kiên trì qua nhiều giai đoạn. Với việc điêu khắc bút chì, trước hết các cây bút được ghép lại để tạo thành một khối, sau đó cạo nền nhằm tạo mặt phẳng chung. Tiếp theo, từng cây bút được tách ra để khắc chi tiết theo yêu cầu trước khi ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. “Mỗi công đoạn đều phải làm cẩn thận để các cây bút khi ghép lại không bị lệch, ảnh hưởng đến tổng thể tác phẩm” - Thanh cho biết.

Còn đối với tranh lá, ngay từ bước lựa chọn nguyên liệu đã đòi hỏi sự tỉ mỉ. Anh cho biết, những chiếc lá đạt tiêu chuẩn phải có gân đầu, có độ mềm vừa phải nhưng không quá mỏng để tránh rách trong quá trình sử dụng. “Sau khi chọn được nguyên liệu phù hợp, mình ép cho phẳng và làm khô nhưng vẫn phải giữ được hình dạng ban đầu. Khi lá đạt yêu cầu mới bắt đầu khắc” - Thanh chia sẻ. Sau khi hoàn thiện, tranh tiếp tục được ép plastic để bảo quản, hạn chế ẩm mốc và giữ được lâu hơn trước khi đóng khung. Để hoàn thành một tác phẩm, anh thường mất khoảng 2-3 tiếng làm việc liên tục.

Lý giải việc lựa chọn bút chì và lá cây làm chất liệu sáng tạo, Thanh cho biết với anh nghệ thuật luôn bắt đầu từ những thứ đơn giản, gần gũi nhất: “Tất cả những sản phẩm mình làm ra đều là thủ công, từ những vật liệu tự nhiên rất dễ gặp. Những chất liệu này không đòi hỏi nguyên vật liệu cao cấp hay khó tìm, anh chia sẻ.

Các sản phẩm nghệ thuật từ lá cây và bút chì với nhiều mẫu mã đa dạng.

Mỗi chi tiết khắc trên bút chì là kết quả của hàng giờ tập trung và tỉ mỉ.

Cùng với kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, các sản phẩm của Huân Thanh cũng trở nên đa dạng hơn về mẫu mã. Ngoài tranh khắc chữ và chân dung cá nhân, anh còn thực hiện hình theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Hiện mỗi tác phẩm có giá dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng và được giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ yêu thích đồ thủ công.

Nghệ thuật không biên giới

Là một sinh viên theo học ngành y tại Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, ngành học của anh đòi hỏi sự khoa học, kỷ luật và chính xác tuyệt đối. Huân Thanh cho rằng nghệ thuật không phải là yếu tố đối lập, mà ngược lại, có điểm tương đồng với y khoa. “Cả hai đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tập trung cao độ. Khi khắc bút chì hay tranh lá, mình phải giữ tâm lý ổn định, giống như lúc học hay thực hành y khoa. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng toàn bộ quá trình”, anh chia sẻ.

Từ những cây bút chì quen thuộc, Huân Thanh tạo nên các tác phẩm điêu khắc đòi hỏi độ chính xác và kiên trì cao.

Con đường theo đuổi nghệ thuật của Huân Thanh có không ít thử thách. Những ngày đầu, anh từng đối diện với sự hoài nghi từ gia đình và bạn bè, vì cho rằng việc công việc này không thực sự mang lại giá trị hay giúp ích gì cho cuộc sống và công việc của anh. Bỏ qua những định kiến, chê bai, Thanh vẫn kiên định theo đuổi đam mê của mình. “Những hoài nghi đó không khiến mình bỏ cuộc, mà khiến mình quyết tâm hơn”, anh chia sẻ.

Trải qua gần mười năm gắn bó, nghệ thuật dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của chàng trai trẻ. Với anh, sáng tạo không đơn thuần là làm ra một sản phẩm, mà là cách để giải tỏa áp lực và cân bằng tinh thần. “Mình không coi đây là công việc để kiếm tiền. Nghệ thuật mang lại cho mình những phút giây thư giãn, giúp tâm trí nhẹ nhàng hơn sau những giờ học căng thẳng”, Huân Thanh nói.

Các tác phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân của Huân Thanh, được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Dù không lựa chọn nghệ thuật như một con đường nghề nghiệp chính, Huân Thanh vẫn coi sáng tạo là một phần không thể tách rời trong cuộc sống. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Huân Thanh cho rằng điều quan trọng nhất để theo đuổi đam mê không nằm ở năng khiếu, mà ở sự kiên trì và thái độ nghiêm túc với lựa chọn của bản thân. Với anh, nghệ thuật không bị giới hạn bởi ngành học hay nghề nghiệp tương lai, mà là một không gian tinh thần giúp người trẻ cân bằng cuộc sống, giải tỏa áp lực và nuôi dưỡng những giá trị tích cực. “Chỉ cần đủ yêu thích và bền bỉ, ai cũng có thể tìm thấy cho mình một cách riêng để sáng tạo”, Thanh chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)