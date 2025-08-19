Bạn trẻ TP. HCM ‘chạm’ vào lịch sử trước thềm Đại lễ A80

SVO - Trong không khí chuẩn bị Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp cả nước, tại TP. HCM, các bảo tàng lịch sử trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ, nơi họ tìm về để lắng nghe những câu chuyện, nhìn lại lịch sử và thể hiện sự tự hào.

Tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Trần Tiến Long (TP. Thủ Đức cũ) dành cả buổi sáng khám phá từng không gian của công trình gắn với ngày 30/4 lịch sử. Long kể: “Khi đi qua các phòng, nơi từng chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, mình có cảm giác như đang đứng trong một thước phim. Còn khi xuống khu hầm ngầm, mình hình dung được không khí căng thẳng của thời chiến. Lịch sử lúc này không còn là những con số hay mốc sự kiện, mà là cảm giác rất thật”.

Long còn cho biết, chính trải nghiệm ấy khiến anh có cái nhìn mới về trách nhiệm của thế hệ trẻ: “Vừa qua là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và sắp tới là Đại lễ A80, đó không chỉ là những sự kiện lớn, mà còn là lời nhắc rằng, tuổi trẻ hôm nay có trách nhiệm giữ vững hòa bình và xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Trần Tiến Long chụp ảnh kỷ niệm tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Ở một điểm đến khác - Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Hồ Minh Trí (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chăm chú tìm hiểu các thông tin. Lần đầu được tận mắt nhìn những kỷ vật gắn liền với cuộc đời vị Chủ tịch nước đầu tiên khi đất nước thống nhất, Trí chia sẻ: “Trước giờ, mình biết đến Bác Tôn qua sách, qua tên đường. Nhưng khi đứng trước những hiện vật thật ở bảo tàng, mình cảm nhận rõ sự giản dị và kiên định của một lãnh tụ trọn đời vì dân, vì nước. Điều đó khiến mình nghĩ, thế hệ trẻ hôm nay nếu không cố gắng học tập và sống trách nhiệm thì sẽ có lỗi với những người đi trước”.

Hồ Minh Trí tìm hiểu các thông tin về Bác Tôn tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Trí cho rằng, việc đến bảo tàng trước thềm Đại lễ A80 không chỉ là một hoạt động học tập, mà còn là cách để nuôi dưỡng niềm tự hào. “Chúng mình học sử để biết mình từ đâu đến, để hiểu rằng độc lập không tự nhiên mà có. Mình hy vọng thế hệ trẻ có thêm động lực để tiếp nối, để cống hiến nhiều hơn”, Trí bày tỏ.

Lượng khách trẻ tuổi tham quan bảo tàng ở TP. HCM những tuần gần đây tăng đáng kể, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Nhiều trường đại học, các tổ chức Đoàn – Hội các trường cũng tổ chức chương trình học tập ngoại khóa gắn với hoạt động trải nghiệm, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ mới.

Các bạn trẻ tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vào dịp cuối tuần. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Không chỉ là hành trình ôn lại lịch sử, việc đến bảo tàng trước thềm Đại lễ A80 còn là cách để giới trẻ tìm cảm hứng mới từ quá khứ, từ đó hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của những sự kiện trọng đại.