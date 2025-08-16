Thành Đoàn TP. HCM phát động Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

SVO - Tại TP. HCM, Lễ chào cờ và phát động Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đợt 3, năm 2025 diễn ra đồng loạt tại 4 điểm cấp Thành: Cột cờ Thủ Ngữ, Đình Tân Túc, Nhà tù Phú Lợi, Nghĩa Trang Hàng Dương. Ngoài ra, 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu... cũng tổ chức Lễ chào cờ tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn TP. HCM vào sáng 16/8.

Lễ chào cờ "Tôi yêu tổ quốc tôi" là hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà tuổi trẻ TP. HCM hướng đến Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại TP. HCM, Lễ chào cờ và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đợt 3, năm 2025 diễn ra đồng loạt tại 4 điểm cấp Thành: Cột cờ Thủ Ngữ, Đình Tân Túc, Nhà tù Phú Lợi, Nghĩa Trang Hàng Dương. Ngoài ra, 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu,... cũng tổ chức Lễ chào cờ tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn TP. HCM, vào sáng 16/8.

Tại địa điểm Cột cờ Thủ Ngữ, đại diện thanh niên thành phố, Trịnh Hoàng Khánh Uyên (Bí thư chi đoàn 24 Thanh tra C, Đoàn Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TP. HCM) phát biểu hưởng ứng Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Khánh Uyên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nhật Thịnh)

Khánh Uyên khẳng định, là thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, được thừa hưởng di sản tinh thần quật cường và ý chí bất khuất của cha anh, mỗi bước chân, mỗi hành động của tuổi trẻ Thành phố chính là nối dài nhịp đập lịch sử ấy.

“Lá cờ vẫn tung bay, không phải bởi sự tồn tại vật lý, mà bởi tinh thần không ngừng chuyển động của nhân dân, của lớp lớp thanh niên hôm nay và mai sau", Khánh Uyên phát biểu.

Tại chương trình, ông Phạm Chánh Trực - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. HCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy cùng nhau tiếp bước cha anh để phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, hiện đại.

Ông Phạm Chánh Trực phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Nhật Thịnh)

Cũng trong dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM phát động các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia đợt cao điểm Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với hoạt động "Tự hào lá cờ Tổ quốc".

Nghi lễ phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" tôi đợt 3, năm 2025. (Ảnh: Nhật Thịnh)

Theo đó, mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập.