Cuối tuần, bạn trẻ TP. HCM chia sẻ với cộng đồng qua gian hàng '0 đồng'

SVO - Chương trình ‘Chung tay vì cộng đồng’ lần 1, năm 2025 diễn ra sáng 10/8 tại trường THCS Huỳnh Tấn Phát (số 488 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận, TP. HCM) thu hút rất đông đoàn viên, sinh viên tham gia hỗ trợ nhằm mang lại niềm vui cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Thuận.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận (TP. HCM) phối hợp với báo Tiền Phong và các đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay vì cộng đồng” lần 1, năm 2025.

Ông Võ Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thuận cho biết, chương trình gồm nhiều hoạt động: Trao tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng dụng cụ học tập cho 55 em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, hội viên cựu chiến binh và người cao tuổi.

Các bạn đoàn viên, sinh viên hỗ trợ gian hàng '0 đồng'.

Điểm nhấn của trình là gian hàng “0 đồng” để chia sẻ các đồ dùng, vật dụng cho người dân có nhu cầu cần dùng; gian hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều sự ưu đãi về giá, đa dạng các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu; khu vực “Cắt tóc miễn phí”; khu vực “Bếp ăn yêu thương” phát 300 suất ăn nghĩa tình; khu vực hướng dẫn miễn phí “Thanh toán trực tuyến”…

Chương trình trao nhiều suất quà cho người dân và học sinh tại địa phương.

Là một trong số những tình nguyện viên có mặt rất sớm tại khu vực gian hàng “0 đồng”, Minh Châu (năm thứ tư, trường ĐH Tài Chính – Marketing) cho biết, Châu vừa tham gia các hoạt động 'Mùa Hè Xanh' về và khi biết được thông tin chương trình cần tình nguyện viên hỗ trợ, Châu đã đăng ký tham gia. Minh Châu chia sẻ: “Mình thấy gian hàng “0 đồng” rất ý nghĩa. Mình rất vui khi thấy nhiều người dân đến gian hàng lựa đồ và chọn được những món phù hợp. Mình mong có thêm nhiều các chương trình chia sẻ với cộng đồng như thế này”.

Chương trình thu hút rất nhiều các bạn đoàn viên, sinh viên cùng đến hỗ trợ các hoạt động. Cùng có mặt từ sớm hỗ trợ gian hàng “0 đồng”. Ngô Ý Vy (Khu phố 32, P. Tân Thuận) cho biết, cô rất háo hức khi cùng tham gia hỗ trợ tại chương trình: “Thấy bà con phấn khởi nhận quà và được tham gia các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí mình cảm thấy rất vui”.

Có mặt tại khu khám bệnh miễn phí, bà Phạm Thị Hòa (66 tuổi, Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố 24) cho rằng, chương trình như một ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực, nên bà Hòa đã thông báo rộng rãi cho bà con khu phố biết thông tin từ sớm để tham dự. Bà Hòa cũng thấy vui hơn khi thấy rất đông các bạn trẻ là đoàn viên, sinh viên tham gia với vai trò là tình nguyện viên hỗ trợ chương trình.

“Hoạt động không chỉ có sự lan tỏa tinh thần tương trợ mà còn thể hiện sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, thông qua các hoạt động kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để cùng hỗ trợ cho bà con tại địa phương”, bà Hòa bày tỏ.