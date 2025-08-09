Yêu phim Trung Quốc, nam sinh TP. HCM giành học bổng thạc sĩ top 2 Trung Quốc

SVO - Lê Gia An (23 tuổi, sống tại TP. HCM) vừa tốt nghiệp song ngành ĐHQG TP. HCM: ngành Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế - Luật và ngành Đông phương học, trường ĐH KHXH&NV. Đồng thời, An cũng đã nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, hệ Thạc sĩ tại ĐH Kinh tế và Tài chính trung ương - top 2 Trung Quốc về đào tạo lĩnh vực Kinh tế, Tài chính.

Những sóng gió trên con đường đến với tri thức

Gia An chia sẻ, những thành công trên con đường học thuật của ngày hôm nay đều xuất phát từ một bộ phim Trung Quốc mà An coi được trước khi vào đại học. Chính vì tình yêu dành cho văn hóa, con người và ngôn ngữ Trung Quốc đã dẫn lối Gia An đến với ngành Đông phương học - chuyên ngành Trung Quốc học, bước chân đầu tiên cho hành trình đến với giấc mơ du học Trung Quốc.

Việc học cùng lúc hai ngành có xu hướng trái ngược nhau là không hề dễ dàng, nhưng đối với Gia An, ẩn trong đó vẫn có đó là lợi thế và cơ hội cho bản thân. An cho biết, ở đâu đó, trong hai ngành ấy, vẫn có sự liên kết, Đông Phương học mang đến những kiến thức tổng quát về Trung Quốc và Kinh tế quốc tế cung cấp khía cạnh kiến thức cụ thể hơn về quốc gia này.

Gia An mới tốt nghiệp song bằng tại 2 trường của ĐHQG TP. HCM.

Thời gian đầu đến với đại học, Gia An gặp khó khăn trong việc tiếp thu một ngôn ngữ mới. An rất áp lực khi phải học tiếng Trung, trước đó An không có bất cứ nền tảng nào với ngôn ngữ này.

Gia An luôn hết mình với mục tiêu mình đã đặt ra.

Thế nhưng, chính ước mơ và những dự định trong tương lai đã tiếp thêm sức mạnh cho Lê Gia An có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy: “Ước mơ đi du học là dự định mình đã có từ lâu và đó cũng chính là động lực lớn nhất để mình có thể phấn đấu trên con đường học thuật. Giai đoạn khó khăn, mình đều luôn nhìn vào ước mơ ấy, lý do mà mình chọn con đường này để mình có thể vượt qua được khủng hoảng”. Ngoài ra, An cũng cho biết thêm, nhờ việc xem phim Trung Quốc nhiều nên bản thân đã có thể làm quen hơn với thứ ngôn ngữ mới này.

Ánh hào quang học thuật đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt

Đối với Gia An, việc nhận được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, hệ Thạc sĩ tại ĐH Kinh tế và Tài chính trung ương là một thành công bước đầu. Ngoài ra, còn là niềm vui khi An đã có thể chinh phục một ngôn ngữ mới.

Đối với gia đình An, đây cũng chính là niềm tự hào và hãnh diện lớn, vì có một người con xuất sắc và kiên trì như thế.

Gia An đã sẵn sàng cho hành trình học tập phía trước.

Đối với con đường học thuật gian nan, Gia An cho biết, cần phải lên kế hoạch chi tiết, xác định kĩ những gì mình cần làm, mình giỏi gì, mình nên làm gì và nên bỏ đi những gì để có thể có một lộ trình đúng đắn. Không nên "ôm" hết tất cả các khía cạnh mà cần phải biết chắt lọc, chọn ra những gì thật sự phù hợp và cần thiết

Gia An mong muốn, trong tương lai sẽ tốt nghiệp thạc sĩ đúng hạn và nếu còn giữ được ngọn lửa học thuật. Anh sẽ tiếp tục nộp hồ sơ học bổng để có thể học tiến sĩ trong tương lai.