Nữ sinh TP. HCM lên kế hoạch ra Hà Nội xem diễu binh dịp Quốc khánh 2/9

SVO - Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) là sự kiện được hàng triệu người dân cả nước mong đợi. Hòa cùng không khí thiêng liêng và hào hùng đó, nhiều nữ sinh tại TP. HCM đang lên kế hoạch để ra Thủ đô, tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này.

Không đi lần này thì tiếc cả đời!

Trần Khánh Linh (năm thứ tư, trường ĐH Văn Lang) sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân trong lực lượng Hải quân, tinh thần yêu nước của Khánh Linh được bồi đắp từ nhỏ. Tuy nhiên, Linh khẳng định rằng, dù bố cô không là bộ đội thì bản thân vẫn sẽ là một "cháu ngoan Bác Hồ", một lòng hướng về Tổ quốc giống như bao bạn trẻ khác.

Khánh Linh không giấu được sự háo hức chia sẻ: “Đây là sự kiện mình đã mong đợi từ rất lâu, cột mốc vô cùng quan trọng của đất nước nếu không đi lần này thì chắc gì lần sau còn đủ sức khoẻ để hoà nhịp cùng mọi người, vì vậy, đã quyết định lên kế hoạch để có thể hoà chung nhịp đập với nhân dân Thủ đô và cả nước hướng về quảng trường Ba Đình”.

Trần Khánh Linh (năm thứ tư, trường ĐH Văn Lang).

Cô bắt đầu lên kế hoạch từ đúng dịp 2/9 năm ngoái, tức là cách đây tròn một năm. Với quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chi tiết, Linh chia sẻ: “Nói nghe thì nhẹ, chứ tính ra chuẩn bị quá trời thứ, từ tài chính, sắp xếp công việc đến săn vé máy bay, tìm khách sạn. Có bạn đi cùng hay không cũng phải cân nhắc kỹ, vì không phải ai cũng rảnh hay đủ điều kiện tài chính”.

Đặc biệt, Linh cũng trang bị cho mình những kinh nghiệm của bản thân từ lần tham dự “concert quốc gia” nhân dịp 50 năm. Linh nhắn gửi đến những người trẻ cũng "máu lửa" như mình: “Yêu nước nhưng cũng phải tỉnh táo. Mình từng thấy nhiều hội, nhóm mạo danh tổ chức đi xem diễu binh chung rồi lừa tiền đặt vé, đặt phòng. Vậy nên, các bạn hãy kiểm tra kỹ thông tin, xác minh khách sạn thật kỹ và luôn có phương án dự phòng!”,

“Một quyết định không dễ, nhưng chắc chắn xứng đáng”

Với Quỳnh Như (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM), quyết định bay ra Hà Nội lần này là cả một sự trăn trở: “Ban đầu, mình cũng đắn đo lắm vì vé máy bay dịp Lễ rất đắt, nhưng cảm xúc cứ nôn nao khi thấy không khí chuẩn bị cho Lễ Quốc khánh tràn ngập trên mạng xã hội. Mình nghĩ, đây là khoảnh khắc lịch sử mà đời sinh viên khó có lần thứ hai”.

Quỳnh Như (năm thứ tư, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Dù chưa có kế hoạch từ quá sớm như Khánh Linh, nhưng ngay khi có thông tin chính thức về chương trình diễu binh, Như lập tức đặt vé, tìm chỗ ở gần khu vực tổ chức để tiện di chuyển. “Mình đã xem kỹ tuyến đường đoàn diễu hành sẽ đi qua để lựa chọn vị trí phù hợp. Với mình, đây là dịp không chỉ để xem, mà còn để cảm nhận tinh thần đoàn kết trong một thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc”, Quỳnh Như chia sẻ.

Cô cũng không quên gửi gắm lời nhắn đến những người trẻ đang băn khoăn trước quyết định này: “Chuyến đi sẽ tốn kém và có thể mệt một chút, nhưng đổi lại, bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên được hoà vào dòng người tràn ngập tự hào, cảm nhận rõ rệt hơn giá trị của hoà bình và độc lập hôm nay”.

Dù đến từ hai ngôi trường khác nhau, với hai hành trình chuẩn bị riêng biệt, nhưng Khánh Linh và Quỳnh Như đều cho thấy hình ảnh người trẻ Việt Nam hôm nay: Chủ động, trách nhiệm và đầy tự hào với sự đi lên của đất nước.