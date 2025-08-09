Bạn trẻ TP. HCM háo hức ‘săn’ tour ra Hà Nội xem diễu binh A80

SVO - Không khí Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Tại TP. HCM, nhiều bạn trẻ đang lên kế hoạch ra Hà Nội để tận mắt chứng kiến chương trình diễu binh lịch sử này.

Sức hút từ một sự kiện lịch sử

Còn 3 tuần nữa, chương trình diễu binh, diễu hành trong chuỗi các sự kiện A80 chính thức diễn ra. Đây được xem là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng trong năm. Dự kiến, hàng chục nghìn người sẽ đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để theo dõi màn diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất trong nhiều năm gần đây.

Theo Bộ Quốc phòng, chương trình diễu binh A80 sẽ có sự tham gia của hàng chục khối binh chủng, cùng nhiều loại khí tài, vũ khí hiện đại. Ngoài phần diễu binh, chuỗi hoạt động chào mừng còn có triển lãm ảnh, diễu hành quần chúng và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, biến Hà Nội thành một “sân khấu lịch sử” sôi động.

Trên các hội, nhóm du lịch, không khí chuẩn bị đã rộn ràng từ nhiều tuần nay. Mỗi ngày có hàng chục bài đăng tìm bạn đồng hành hoặc hỏi kinh nghiệm đặt khách sạn quanh khu vực Ba Đình. Nhiều bạn trẻ TP. HCM thừa nhận, họ vốn không định ra Hà Nội dịp này, nhưng sau khi xem những đoạn video ghi lại cảnh luyện tập của các chiến sĩ lan truyền trên mạng xã hội, họ lập tức “quay xe”, thay đổi kế hoạch du lịch để hướng về Thủ đô.

Phương Uyên (27 tuổi, ngụ P. Tân Sơn Hòa, TP. HCM) chia sẻ: “Lễ diễu binh 30/4 mới đây tại TP. HCM đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Vì vậy, khi nghe tin sự kiện A80 sẽ diễn ra với quy mô lớn hơn, tôi lập tức lên kế hoạch ra Hà Nội”.

Ngay sau khi quyết định, Uyên đăng bài trên mạng xã hội tìm bạn đi cùng. Chỉ sau chưa đầy một ngày, bài viết thu hút hàng chục bình luận hưởng ứng. Từ những người hoàn toàn xa lạ, họ đã nhanh chóng kết thân, cùng nhau lên kế hoạch đặt vé máy bay, tìm khách sạn và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho hành trình.

Bài viết “tìm đồng đội” của Thu Hường nhanh chóng kết nối nhiều bạn trẻ cùng chung đam mê ra Hà Nội xem diễu binh.

Chị Nguyễn Hà (33 tuổi, nhà cung cấp combo tour) chia sẻ: “Từ giữa tháng Bảy, lượng khách đặt phòng đến từ TP. HCM đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, phần lớn là nhóm bạn trẻ, sinh viên đi theo nhóm 3 - 5 người. Nhiều bạn còn hỏi kỹ xem phòng có ban công hoặc cửa sổ nhìn ra đường diễu binh không để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh”.

Hành trình sống cùng lịch sử

Lưu Thị Cẩm Hường (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ: “Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có một dịp như thế, nên mình nhất định không muốn bỏ lỡ. Mình muốn được tận mắt chiêm ngưỡng những khí tài quân sự, đội hình diễu binh và hơn hết là được hòa mình vào bầu không khí hân hoan của ngày vui đất nước”.

Không chỉ ra Hà Nội để “xem cho biết”, Hường còn chuẩn bị sẵn nhiều món quà nhỏ dành tặng các chiến sĩ tham gia diễu binh. “Đó là cách tụi mình bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ với những người lính ngày đêm rèn luyện để mang đến một màn trình diễn hùng tráng, đầy ý nghĩa”, Hường nói thêm.

Từng là thành viên đội Lễ tân trong dịp A50, Cẩm Hường thêm háo hức chuẩn bị cho hành trình ra Hà Nội dự lễ A80.

Phan Nhật Thiên (24 tuổi, ngụ P. Gò Vấp, TP. HCM) cho biết, bản thân vốn không hay đi du lịch ra Bắc, nhưng khi nghe về lễ diễu binh A80, anh cảm thấy “có một sức hút khó cưỡng”. Thiên nói: “Mình muốn chứng kiến tận mắt những giây phút lịch sử, muốn được kể lại cho con cháu rằng, mình đã từng có mặt ở Ba Đình trong một ngày đặc biệt như thế!".