Thủ lĩnh sinh viên 'đa-zi-năng' và bí quyết cân bằng không cần công thức

SVO - Sở hữu điểm GPA gần như tuyệt đối 3.74/4.0, là Ủy viên BCH Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng và vừa được vinh danh Đại hội 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc, năm 2025, Vương Minh Châu là hình mẫu 'con nhà người ta' trong mắt nhiều người.

Nữ sinh 'đa-zi-năng' và bí quyết cân bằng không cần công thức

Theo học chương trình liên kết với ĐH Sunderland (Anh Quốc), Minh Châu không chỉ đối mặt với áp lực học thuật mà còn “cân” luôn vai trò Liên chi Hội trưởng. Nói về bí quyết để thực hiện cùng lúc nhiều mục tiêu, cô bảo chẳng có một công thức cụ thể nào cả.

“Mình nghĩ, đó là một quá trình rèn luyện sự cân bằng giữa trách nhiệm với bản thân và với tập thể. Mỗi khi cảm thấy quá tải, mình thường tự nhắc bản thân rằng: Mỗi việc mình đang làm đều có ý nghĩa, miễn là mình làm bằng tất cả sự tử tế và cố gắng”.

Châu cho rằng, điều quan trọng là tìm thấy niềm vui trong công việc. Học mà hứng thú thì sẽ dễ vào hơn, hoạt động mà có ý nghĩa lan tỏa thì sẽ bớt cảm giác mệt mỏi. Với cô, kỷ niệm đáng giá nhất là những lần cùng “đồng bọn” ở ICEC (Liên chi Hội Viện Đào tạo Quốc tế) thức khuya chạy deadline. “Những khoảnh khắc cùng nhau cười, lo lắng và hạnh phúc vì một sự kiện thành công… đều là những điều rất quý giá mà mình luôn ghi nhớ", Châu kể lại. Đó không chỉ là công việc, mà là những ký ức rực rỡ của tuổi trẻ.

Những khoảng lặng 'healing' và một trái tim giàu lý tưởng

Phía sau hình ảnh một “thủ lĩnh” sinh viên năng nổ là một Minh Châu rất khác. Cô tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị. Đó là những chuyến du lịch không cần quá xa hoa cùng gia đình, bạn bè, chỉ để khám phá những điều mới mẻ xung quanh, thử những món ăn lạ và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm thật vui.

Và những ngày thực sự “sập nguồn”, liều thuốc chữa lành của Châu chính là "bé" mèo cưng của mình. “Mình thường chọn ôm bé mèo và xem một bộ phim yêu thích. Đó là khoảng thời gian mình được ‘tắt’ mọi thứ ồn ào xung quanh, chỉ còn lại bản thân và những điều khiến mình cảm thấy dễ chịu”, cô chia sẻ.

Minh Châu là một trong 444 đại biểu tham dự Đại hội 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc, năm 2025.

Những khoảng lặng đó giúp cô nuôi dưỡng một trái tim giàu lý tưởng, được ươm mầm từ truyền thống gia đình có ông nội và bố đều là đảng viên gương mẫu. Lý tưởng ấy đã trở thành động lực để cô vinh dự được chọn là một trong hai đại biểu đại diện 444 thanh niên tiên tiến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ nhân dịp báo công lên Bác, tại Liên hoan 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc, năm 2025, diễn ra tại TP. HCM. “Đứng trước tượng đài Bác, mình thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân – không chỉ với danh hiệu, mà với lý tưởng sống, với những giá trị tốt đẹp mà Bác luôn nhắn nhủ”, Châu bày tỏ.

Nhìn lại hành trình sinh viên, điều Châu trân trọng nhất không phải là danh hiệu, mà là sự trưởng thành. “Đoàn – Hội đã cho mình một môi trường để dấn thân, để sai, để sửa, để lớn lên một cách chân thật và đầy cảm xúc. Đó là hành trang sẽ còn theo mình rất lâu sau khi rời giảng đường”.

Minh Châu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong tương lai, Minh Châu đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán, nhưng tinh thần cống hiến sẽ không dừng lại. “Mình muốn sống và làm việc sao cho vừa vững về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, vừa ấm áp trong cách đối xử với người khác, để dù ở lĩnh vực nào, mình cũng có thể góp phần nhỏ bé làm cho cuộc sống xung quanh tốt đẹp hơn”, Châu bộc bạch.