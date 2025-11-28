Khơi dậy khát vọng, phát huy sức mạnh số của tuổi trẻ Thủ đô

SVO - Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội lần thứ XVII đánh dấu bước ngoặt mới, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, hướng tới thế hệ trẻ năng động, xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực.

Ngày 28/11, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã diễn ra với sự tham dự của 435 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Đại hội còn có sự hiện diện của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP. Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TP. Hà Nội.

Trong diễn văn khai mạc, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội khóa XVI nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội là dịp quan trọng để tuổi trẻ Thủ đô xác lập phương hướng, khơi dậy bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên số.

Nhiệm kỳ 2022–2027: 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyển đổi số, sáng tạo trẻ và xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Toàn Thành đoàn hoàn thành và vượt 9 trong số 10 chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Hà Nội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với khẩu hiệu “Khát vọng trong phát triển – Sáng tạo trong thực tiễn – Tiên phong trong hành động”, tuổi trẻ Thủ đô đề ra 17 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm vấn đề chính, 6 nhiệm vụ – giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Ba khâu đột phá thu hút sự chú ý gồm:

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ.

Chuẩn hóa, nâng cao năng lực số toàn diện cho thanh niên Thủ đô.

Phát huy sức trẻ trong môi trường số

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao vai trò đầu tàu của tuổi trẻ Hà Nội, nhất là tinh thần sáng tạo, tiên phong trong xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng và chuyển đổi số. Anh đề nghị Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, coi môi trường số là không gian hoạt động tự nhiên của thanh niên; quan tâm sâu sát hơn tới lực lượng học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên công nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận đóng góp của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gắn với môi trường Internet, chủ động làm chủ tri thức khoa học công nghệ và đảm nhận những việc khó, việc mới trong các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Thường trực Thành ủy TP. Hà Nội chúc mừng Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội khóa XVII gồm 54 đồng chí; bầu 37 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVII lần thứ nhất, các đại biểu bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Anh Nguyễn Tiến Hưng được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hai Phó Bí thư Thành Đoàn Trần Quang Hưng và Đào Đức Việt tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư.