Từ Công ước Hà Nội đến bản lĩnh công dân số của thanh niên Việt Nam

SVO - Hơn 100 đoàn viên, sinh viên và chuyên gia pháp lý cùng trao đổi về vai trò của giới trẻ trong xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn, từ góc nhìn của ‘Công ước Hà Nội’ dấu mốc hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng.

Ngày 9/11, tại trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội), hơn 100 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự tọa đàm “Từ Công ước Hà Nội đến trách nhiệm và hành động của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số”, nhằm lan tỏa tinh thần công dân số chủ động, trách nhiệm và nhân văn.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội tổ chức, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Luật đăng cai thực hiện.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng ủy, ĐHQG Hà Nội cùng nhiều diễn giả, chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật và an ninh mạng.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh: “Công ước Hà Nội – Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ký tại Thủ đô Hà Nội tháng Mười vừa qua – là dấu mốc khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa số an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật”.

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Ở phần chuyên đề, TS Đỗ Việt Cường (Giảng viên Khoa Luật Quốc tế) phân tích ý nghĩa của Công ước Hà Nội như một nền tảng pháp lý quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia trên không gian số.

TS Nguyễn Khắc Hải (Giảng viên Khoa Tư pháp Hình sự) trình bày nội dung về hành lang pháp lý cho trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh yếu tố đạo đức và trách nhiệm pháp lý trong phát triển công nghệ.

Phần diễn đàn trao đổi mở diễn ra sôi nổi với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên và sinh viên các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các ý kiến tập trung vào kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội và vai trò của giới trẻ trong xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch.

Các diễn giả tham gia toạ đàm.

Nhiều sáng kiến được đề xuất, trong đó có các chiến dịch truyền thông số và hoạt động giáo dục pháp luật trực tuyến cho thanh thiếu niên.

Phát biểu tại tọa đàm, chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội cho rằng, đây là dịp để tuổi trẻ nhìn nhận lại trách nhiệm công dân số của mình: “Mỗi đoàn viên, sinh viên cần trở thành một công dân số có bản lĩnh và trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và hiện đại”.

Thông qua chương trình, thông điệp “Thanh niên Việt Nam – chủ động, trách nhiệm, tiên phong vì không gian mạng an toàn và phát triển bền vững” được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình hội nhập và chuyển đổi số quốc gia.