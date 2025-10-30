Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tiên phong ứng dụng công nghệ số trong hiện đại hóa công tác

SVO - Không chỉ nói về chuyển đổi số, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đang biến công nghệ thành công cụ hành động từ quản lý đoàn viên, điều hành nội bộ đến sáng tạo các nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ thanh niên.

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tiên phong ứng dụng công nghệ số trong hiện đại hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ”.

Diễn đàn là hoạt động nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Diễn đàn là hoạt động nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể T.Ư.

Tham dự chương trình, có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cùng đông đảo cán bộ Đoàn chuyên trách, bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu

Phát biểu tại Diễn đàn, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu hay xu hướng tương lai, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi lĩnh vực, trong đó có công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Với đặc thù là tổ chức của tuổi trẻ, lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Đoàn Thanh niên phải đi đầu, dám thử nghiệm, dám làm thật và làm đến nơi đến chốn”.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, thời gian qua, nhiều đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, tuyên truyền giáo dục và triển khai các phong trào hành động cách mạng. Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn còn nặng tính phong trào, thiếu công cụ đo lường cụ thể và chưa tạo được sự thay đổi căn bản trong phương thức hoạt động.

“Tôi muốn nhấn mạnh tinh thần hành động rõ ràng: Không nói suông – không làm tượng trưng – không làm để báo cáo. Chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gắn với nhu cầu thật của thanh niên và có thước đo hiệu quả rõ ràng cho từng hoạt động”, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nói.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tiên phong ứng dụng công nghệ số trong hiện đại hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Anh Nguyễn Nhất Linh cho rằng, mỗi mô hình hay nền tảng số cần được thử nghiệm thực tế tại cơ sở, có người sử dụng thật, dữ liệu thật và phản hồi thật. Mọi hoạt động số phải có chỉ số đo lường cụ thể, từ số lượng người tham gia, mức độ tương tác, đến giá trị tạo ra.

“Chuyển đổi số là con đường không dễ, nhưng đó là con đường tất yếu. Thành công không nằm ở những bản kế hoạch dài, mà ở sản phẩm, mô hình, nền tảng chúng ta làm ra, vận hành được và lan tỏa được”, anh Linh nhấn mạnh.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn

Tại Diễn đàn, anh Hoàng Đức Nam - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn chia sẻ chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu tại cơ quan chuyên trách của Đoàn”.

Anh Hoàng Đức Nam - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn chia sẻ chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu tại cơ quan chuyên trách của Đoàn”.

Báo cáo đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn vai trò của AI trong việc hỗ trợ phân tích dữ liệu, tối ưu hóa quy trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính trong các tổ chức đoàn thể.

Cũng trong chương trình, anh Nguyễn Dương Hồng Giang - Giám đốc Kỹ thuật PTHub, giới thiệu nền tảng “Trí tuệ nhân tạo Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư”.

Sản phẩm tích hợp nhiều công cụ ứng dụng AI phục vụ điều hành, quản lý văn bản, truyền thông nội bộ và hỗ trợ tương tác với đoàn viên, thanh niên – hướng tới xây dựng môi trường làm việc thông minh, linh hoạt và kết nối hơn.

Lan tỏa tinh thần đổi mới – sáng tạo

Bên cạnh các chia sẻ chuyên môn, Diễn đàn còn ghi nhận nhiều tham luận tiêu biểu của cán bộ, đoàn viên các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các ý kiến tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ trong cải tiến quy trình làm việc, đẩy mạnh truyền thông số, phát triển các nền tảng tương tác dành cho thanh niên và xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn thời đại số – năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Không khí thảo luận sôi nổi, tinh thần học hỏi và khát vọng đổi mới lan tỏa trong toàn hội trường. Kết quả của Diễn đàn sẽ được tổng hợp để nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo trong toàn hệ thống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu: “Chuyển đổi số – Đổi mới – Sáng tạo – Hiện đại hóa vì thanh niên, vì cộng đồng”.