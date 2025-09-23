Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam 'Thanh niên là lực lượng tiên phong trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số'

SVO - Sáng 23/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có bài tham luận, khẳng định, thanh niên sẽ là nòng cốt trong đột phá chiến lược về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Anh Nguyễn Minh Triết dẫn nghiên cứu cho thấy, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể đóng góp 40 - 50% giá trị gia tăng cho GDP. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số được ông đánh giá là quyết sách mang tầm vóc lịch sử, định hình con đường phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” nhân Kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn”.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tham luận tại Đại hội.

Việt Nam hiện có 22 triệu thanh niên, chiếm 21% dân số. Thế hệ trẻ đang tiếp cận nhanh các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, robot – tự động hoá, bán dẫn, y – sinh, hàng không vũ trụ… Họ không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn đưa công nghệ đến cộng đồng, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Để phát huy tiềm năng này, anh Nguyễn Minh Triết đề xuất 5 giải pháp:

Thứ nhất, khơi dậy đam mê và nâng cao năng lực khoa học – công nghệ trong thanh niên. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 150.000 ý tưởng, triển khai chương trình “Phổ cập AI” và công cụ “AI của Đoàn”. Hiện, 71% thanh thiếu nhi từng tham gia hoạt động nâng cao năng lực số, 67% sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 78% có tài khoản thanh toán điện tử.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Các diễn đàn tri thức trẻ toàn cầu đã kết nối hơn 3.000 nhà nghiên cứu, hình thành nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Thứ ba, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp công nghệ số. Cả nước đã tổ chức hơn 1.400 cuộc thi khởi nghiệp, thu hút 2,3 triệu lượt tham gia, hỗ trợ gần 37.000 dự án, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ cao.

Thứ tư, đồng hành với thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số. Phong trào “Bình dân học vụ số” đã giúp 7,1 triệu lượt người được tập huấn kỹ năng số. Gần 40.000 đội hình với hơn 500.000 tình nguyện viên đã hỗ trợ 4,2 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và sử dụng nền tảng “Mặt trận số”.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong chính tổ chức Đoàn. Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” có hơn 10,5 triệu tài khoản, hàng nghìn trang cộng đồng, nhóm trực tuyến đang được vận hành. Các chiến dịch truyền thông số như “Hòa bình đẹp lắm” (3,6 tỷ lượt xem) hay “Tự hào Việt Nam” (10,7 tỷ lượt xem) cho thấy khả năng lan tỏa lớn của thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định, với sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng hành của các đoàn thể, thanh niên sẽ tiếp tục tiên phong trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, văn minh.