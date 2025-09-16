Nghị quyết 71 – Khơi dậy tinh thần tiên phong, ưu việt trong sinh viên

SVO - Điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết là đặt học sinh, sinh viên vào vị trí trung tâm của đội ngũ trí thức trẻ, coi đây là lực lượng tiên phong, sáng tạo, đầy tiềm năng để đưa Việt Nam vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ngày 22/8/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW). Đây là một văn kiện có ý nghĩa chiến lược, định vị vai trò trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời khẳng định niềm tin, kỳ vọng đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên – những trí thức tương lai của dân tộc.

Tính chiến lược của Nghị quyết

Nghị quyết 71 ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đất nước đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức khi chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, nơi khoa học, công nghệ và con người trở thành động lực trung tâm.

Nghị quyết 71 – Khơi dậy tinh thần tiên phong, ưu việt trong sinh viên. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trong bức tranh đó, đội ngũ trí thức được xem là lực lượng then chốt, trực tiếp tạo nên sức bật phát triển bền vững. Nghị quyết khẳng định: Xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức Việt Nam, đặc biệt là trí thức trẻ, không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc trên con đường hội nhập.

Với học sinh, sinh viên, nghị quyết đặt ra định hướng rõ ràng: Đây là bộ phận trí thức trẻ đang trong quá trình hình thành, cần được bồi dưỡng, đào tạo và khuyến khích để sớm trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và khả năng hội nhập quốc tế.

Ba nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến sinh viên

Điểm nổi bật của Nghị quyết 71 là đưa ra các nhóm giải pháp gắn trực tiếp với thế hệ trẻ, trong đó có ba trụ cột quan trọng:

Thứ nhất, đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo toàn diện. Nghị quyết nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng giáo dục đại học, gắn tri thức với thực tiễn, tạo môi trường học tập sáng tạo, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận tri thức mới, công nghệ tiên tiến và phương pháp học tập hiện đại.

Thứ hai, bồi dưỡng và phát huy trí thức trẻ. Sinh viên được xem như lực lượng trí thức đang hình thành. Nghị quyết khuyến khích phát hiện, nuôi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, khả năng sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, chính sách trọng dụng và khuyến khích. Nhà nước và các tổ chức sẽ hoàn thiện cơ chế học bổng, hỗ trợ tài chính, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngay trong trường học; đồng thời vinh danh, khen thưởng những sinh viên tiêu biểu.

Điểm nhấn nổi bật của nghị quyết là đặt học sinh, sinh viên vào vị trí trung tâm của đội ngũ trí thức trẻ.

Ba nội dung này thể hiện tinh thần tiên phong, ưu việt của nghị quyết: Không chỉ định hướng, mà còn cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách để thế hệ sinh viên được phát triển toàn diện.

Những giá trị sinh viên được thụ hưởng

Sinh viên hôm nay không chỉ học tập trên giảng đường mà còn là chủ thể sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tình nguyện vì cộng đồng. Nghị quyết 71 đem lại cho họ nhiều giá trị thiết thực:

Môi trường học tập chất lượng hơn: Cơ sở giáo dục được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại.

Cơ hội phát triển bản thân: Sinh viên có thể tham gia các dự án khoa học, vườn ươm khởi nghiệp, chương trình giao lưu, trao đổi quốc tế để trau dồi kỹ năng, mở rộng tầm nhìn.

Chính sách hỗ trợ thiết thực: Các gói học bổng, cơ chế hỗ trợ tài chính tiếp tục được mở rộng, giúp sinh viên nghèo hiếu học yên tâm học tập, đồng thời khuyến khích tài năng vươn lên.

Không gian cống hiến và trưởng thành: Nghị quyết tạo động lực để các phong trào như ‘Sinh viên 5 tốt’, ‘Tuổi trẻ sáng tạo’, ‘Thanh niên tình nguyện’ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, giúp sinh viên vừa rèn luyện, vừa khẳng định bản thân.

Sinh viên ĐHQG Hà Nội tại cơ sở Hoà Lạc.

Những giá trị này không chỉ dừng ở việc thụ hưởng, mà còn trở thành trách nhiệm để sinh viên biến cơ hội thành hành động, biến khát vọng thành thành tựu.

Động lực để rèn luyện, phấn đấu

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: “Nghị quyết 71 không chỉ định vị vai trò trí thức trẻ trong sự phát triển đất nước, mà còn là nguồn động lực để sinh viên, học sinh tin tưởng, phấn đấu. Tổ chức Đoàn – Hội sẽ là cầu nối, đưa tinh thần nghị quyết đến từng bạn trẻ thông qua những chương trình hành động thiết thực, tạo môi trường học tập, nghiên cứu, cống hiến và trưởng thành”.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, khi thấy rõ chính sách và cơ hội mà nghị quyết mở ra, học sinh – sinh viên sẽ thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Lan tỏa tinh thần nghị quyết trong môi trường học đường

Để tinh thần nghị quyết đi vào đời sống, hệ thống Đoàn – Hội trong các trường đại học, học viện, cao đẳng sẽ triển khai nhiều giải pháp:

Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội nghị học tập nghị quyết theo cách sáng tạo, gần gũi với sinh viên.

Lồng ghép nội dung nghị quyết vào các phong trào sinh viên, biến tinh thần nghị quyết thành động lực thi đua cụ thể.

Đẩy mạnh truyền thông số, tận dụng nền tảng mạng xã hội để lan tỏa nghị quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Sinh viên được tạo môi trường nghiên cứu khoa học ngay trong ghế nhà trường.

Nhờ đó, nghị quyết không chỉ nằm trên văn bản, mà thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi sinh viên, trở thành kim chỉ nam để rèn luyện và phấn đấu.

Khát vọng kiến tạo tương lai

Với mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, Nghị quyết 71 đã thổi bùng lên khát vọng lớn lao trong thế hệ trẻ. Sinh viên hôm nay chính là lớp trí thức trẻ sẽ hiện thực hóa mục tiêu ấy.

Sinh viên Thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng năm 2024. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Mỗi nỗ lực học tập, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi hoạt động khởi nghiệp hay tình nguyện đều là cách biến tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể. Và khi tinh thần tiên phong, ưu việt ấy lan tỏa trong cộng đồng sinh viên, nó sẽ tạo nên lực đẩy mạnh mẽ đưa đất nước phát triển vững chắc.