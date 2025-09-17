Sinh viên trước Nghị quyết 71: Trí thức trẻ phải dám dấn thân, dám dẫn dắt

SVO - Nghị quyết 71 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đặt học sinh, sinh viên vào vị trí trung tâm của lực lượng trí thức trẻ. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm để thế hệ trẻ dấn thân, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới, trong đó đặt học sinh, sinh viên vào vị trí trung tâm của lực lượng trí thức trẻ. Điều này không chỉ mở ra cơ hội, mà còn đặt ra trách nhiệm nặng nề cho thế hệ trẻ – những người sẽ trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Trong cuộc trò chuyện với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong), nhiều sinh viên tiêu biểu trong và ngoài nước đã chia sẻ góc nhìn của mình về cơ hội, thách thức cũng như hành trang cần có để thực hiện tinh thần Nghị quyết.

Biến tri thức quốc tế thành giải pháp cho Việt Nam

Chị Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh quốc tế và ThS Luật Tài chính – Ngân hàng quốc tế tại ĐH Erasmus Rotterdam (Hà Lan). Chị cho rằng, Nghị quyết 71 đã đặt sinh viên ở vị trí tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chị Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan. Ảnh: NVCC

“Điều đó nhắc nhở thế hệ sinh viên Việt Nam ngày nay phải tích cực và quyết liệt trong học tập, nghiên cứu, giữ liêm chính học thuật, chống bệnh hình thức. Với cộng đồng sinh viên tại nước ngoài, trách nhiệm đặc biệt là biến tri thức quốc tế thành giải pháp sáng tạo cho Việt Nam, đồng thời làm cầu nối tri thức hiệu quả giữa trong và ngoài nước”, chị Vân Anh chia sẻ.

Theo chị, cơ hội đang mở ra rất lớn: Tiếp cận công nghệ, trí tuệ nhân tạo, giao lưu học thuật, tham gia dự án nghiên cứu tại các tập đoàn đa quốc gia. Nhưng thách thức cũng không nhỏ, từ khoảng cách năng lực số đến việc duy trì sự kế thừa tri thức một cách bền vững.

“Muốn hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết, sinh viên phải chuẩn bị bốn hành trang: Năng lực số, ngoại ngữ học thuật, bản lĩnh văn hoá để "hòa nhập mà không hòa tan", tinh thần phụng sự. Chúng mình đã bắt đầu từ những bước nhỏ như lập nhóm nghiên cứu chung, mở workshop, kết nối cố vấn từ cựu sinh viên để lan tỏa và nhân rộng giá trị”, chị Vân Anh cho biết.

Trách nhiệm không chỉ trong học tập mà còn với cộng đồng

Nguyễn Ngọc Trân - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Tây Đô.

Ở trong nước, Nguyễn Ngọc Trân - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Tây Đô, bày tỏ: “Là một sinh viên trong giai đoạn mới, mình càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ. Không chỉ dừng ở việc học tập, mà còn là tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động vì cộng đồng, vì Tổ quốc”.

Ngọc Trân cho rằng, cơ hội của sinh viên Việt Nam trong hội nhập là được tiếp cận nguồn tri thức toàn cầu, môi trường nghiên cứu rộng mở. Tuy nhiên, thách thức chính là sự cạnh tranh gay gắt, áp lực kỹ năng và ngoại ngữ, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

“Bọn mình cần tri thức vững vàng, kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Bản thân mình luôn nỗ lực lan tỏa tinh thần học tập, tình nguyện, khởi nghiệp để cùng bạn bè tạo ra môi trường học tập năng động và sáng tạo hơn”, Ngọc Trân nói.

“Kim chỉ nam” cho đổi mới tư duy và hành động

Hà Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Ngoại thương nhận định, Nghị quyết 71 là “kim chỉ nam” giúp thế hệ trẻ xác định rõ hơn vai trò nguồn lực quan trọng, chủ nhân tương lai của đất nước.

Hà Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Ngoại thương.

Theo Khánh Linh, hội nhập quốc tế đem lại cơ hội lớn để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và công nghệ tiên tiến, nhưng đồng thời là áp lực cạnh tranh khốc liệt, nhất là trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

“Hành trang cần thiết là tri thức vững, kỹ năng toàn diện, bản lĩnh văn hoá và năng lực công nghệ. Với vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên, mình cùng Ban Chấp hành muốn cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết qua các hoạt động học thuật, tình nguyện, khởi nghiệp để mỗi sinh viên Ngoại thương có môi trường phát triển toàn diện”, Khánh Linh chia sẻ.

Dám đi đầu, dám sáng tạo

Ở lĩnh vực Y Dược, Nguyễn Lưu Ngọc Danh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM khẳng định: “Nghị quyết 71 thôi thúc sinh viên bọn mình phải dám đi đầu trong học tập, sáng tạo và hành động, khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số”.

Nguyễn Lưu Ngọc Danh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM.

Còn Hoàng Mai Chi - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) cho rằng, Nghị quyết đã mở ra cơ chế mới cho các ngành đặc thù, đặc biệt là đào tạo chuẩn quốc tế và tăng cường nghiên cứu.

Hoàng Mai Chi - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y – Dược (ĐH Thái Nguyên).

“Đó là động lực để bọn mình không ngừng rèn luyện chuyên môn, phát huy sáng tạo, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới”, Mai Chi nhấn mạnh.

Sinh viên kỳ vọng sự đồng hành mạnh mẽ hơn

Từ những chia sẻ trên, có thể thấy, sinh viên đều mong muốn Nhà nước, nhà trường và các tổ chức Đoàn – Hội tiếp tục đồng hành thiết thực hơn.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, chính sách cần tập trung vào: Tạo quỹ học bổng, quỹ nghiên cứu khoa học, kết nối sinh viên với doanh nghiệp. Đẩy mạnh sân chơi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế, trao đổi học thuật. Đầu tư cho kỹ năng số, ngoại ngữ, công nghệ AI. Quan tâm đời sống tinh thần, hoạt động văn hóa – thể thao, tư vấn tâm lý.

Tuổi trẻ – trí thức trẻ: Dấn thân vì khát vọng 2045

Từ Hà Lan đến TP. HCM, từ Ngoại thương đến Y Dược, các sinh viên đều khẳng định một điểm chung: Nghị quyết 71 không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ bứt phá.

Họ ý thức rõ mình không chỉ là người thụ hưởng, mà còn là người tạo – dám học, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.