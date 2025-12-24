238 đại biểu tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo công dâng Bác

SVO - Sáng 24/12, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; anh Phan Huy Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cùng 238 đại biểu đại diện cho hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Phương Hoa (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam), đại diện tuổi trẻ toàn Đoàn, đã thay mặt các đại biểu báo công dâng Bác. Chị chia sẻ niềm tự hào của thế hệ trẻ được hội tụ về Thủ đô “trái tim thân yêu của Tổ quốc, nơi có Bác kính yêu đang yên nghỉ vĩnh hằng” để báo cáo với Người những nỗ lực, kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) phát biểu tại chương trình.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, chị Phương Hoa khẳng định tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, đồng thuận thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo công dâng Bác.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục được thể hiện rõ nét qua việc sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới; tham gia các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội; phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đại biểu tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư báo công dâng Bác.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng; chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được nâng cao; nhiều đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu, kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận cho hệ thống chính trị.

“Những kết quả đạt được dù còn khiêm tốn, song là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ưtiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong chặng đường phía trước, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu”, chị Nguyễn Thị Phương Hoa bày tỏ.

238 đại biểu tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư báo công dâng Bác.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu tham dự Đại hội khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, sáng tạo; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; chủ động trang bị tri thức khoa học, công nghệ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đẹp, đem sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau Lễ Báo công, Đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Người, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư bước vào Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm góp phần vào thành công của nhiệm kỳ mới.