Sinh viên Việt Nam tiên phong nghiên cứu điện toán đám mây, lượng tử và dữ liệu lớn

SVO - Hơn 2.000 sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đã cùng tham dự hội thảo khoa học về điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn, mở đầu chuỗi 11 hội thảo sinh viên toàn quốc về các nhóm công nghệ chiến lược.

Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, Hội Sinh viên TP. HCM và Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc phối hợp cùng trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) tổ chức. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua các nền tảng của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên TP. HCM và ĐHQG TP.HCM.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng định hướng của Chính phủ về phát triển các công nghệ nền tảng.

“Tri thức của tuổi trẻ là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất cho phát triển đất nước”

Phát biểu tại Hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta cùng có mặt trong Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Điện toán đám mây, Điện toán lượng tử và Dữ liệu lớn – hoạt động mở đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược, theo định hướng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt – hoạt động thiết thực của hội viên, sinh viên cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026)”.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, không chỉ ở hạ tầng và công nghệ, mà còn trong cách học, cách nghiên cứu và khởi nghiệp của sinh viên. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba đột phá chiến lược, cùng với Nghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo đặt con người, đặc biệt là trí thức trẻ vào vị trí trung tâm của phát triển đất nước.

Theo thống kê, đến năm 2030, Việt Nam sẽ cần 1,3 đến 1,5 triệu nhân lực số, trong khi hiện mới đáp ứng được chưa đến một nửa. “Nghe qua là thách thức, nhưng đó chính là cơ hội của thế hệ sinh viên hôm nay”, anh Nguyễn Minh Triết nói. “Thanh niên, sinh viên Việt Nam đủ năng lực, đủ bản lĩnh và khát vọng để đứng ở tuyến đầu của công cuộc làm chủ công nghệ và kiến tạo quốc gia số, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới”.

Anh nhấn mạnh, tri thức không chỉ để học, để thi, mà để sống, để sáng tạo và để cống hiến. “Mỗi dòng mã, mỗi ý tưởng, mỗi công trình nghiên cứu của các bạn, dù nhỏ bé đến đâu, đều là viên gạch góp vào nền móng của một Việt Nam hùng cường trong tương lai”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

“Mỗi dòng mã, mỗi ý tưởng, mỗi công trình nghiên cứu của các bạn, dù nhỏ bé đến đâu, đều là viên gạch góp vào nền móng của một Việt Nam hùng cường trong tương lai”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Hội Sinh viên Việt Nam – cầu nối tri thức, khát vọng và đổi mới sáng tạo

Trong phát biểu, anh Nguyễn Minh Triết điểm lại chặng đường hơn 70 năm phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam, nay đã có 30 Hội cấp Tỉnh, hơn 300 Hội Sinh viên Trường và 15 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, quy tụ hàng triệu hội viên, sinh viên đang học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thời gian qua đã đẩy mạnh nhiều chương trình chiến lược: Từ phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, “Sinh viên sáng tạo - khởi nghiệp”, đến việc hình thành chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên trên các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: Điện toán đám mây, 5G/6G, chip bán dẫn, an ninh mạng, robot - tự động hóa, vật liệu mới, y sinh học, AI, blockchain, năng lượng và hàng không - vũ trụ.

“Hội thảo hôm nay không chỉ là khởi đầu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò tiên phong của Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên Việt Nam trong nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ”, anh Nguyễn Minh Triết nói. “Tri thức của tuổi trẻ chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất cho sự phát triển của đất nước”.

Anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi các cấp Hội, các trường và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài chủ động phối hợp, lan tỏa chuỗi hội thảo này, hình thành mạng lưới học thuật trẻ toàn cầu, nơi mọi sinh viên Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều được kết nối, cống hiến và trưởng thành.

Đông đảo sinh viên tham dự Hội thảo.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, kết nối và đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên thực hiện sứ mệnh làm chủ khoa học - công nghệ, góp phần đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên tri thức và sáng tạo.

Diễn đàn học thuật mở, gắn kết sinh viên – chuyên gia – doanh nghiệp

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả uy tín trong và ngoài nước, với các tham luận chuyên sâu:

PGS. TS Thoại Nam (ĐH Bách khoa TP. HCM): “Định hướng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn”.

TS Wibowo Hardjawana (ĐH Sydney, Úc): “The Future of Quantum-Cloud Integration: Building Global Standards for an Interconnected Digital World”.

TS Đào Như Ngọc (ĐH Sejong, Hàn Quốc): “Mô hình đào tạo chuyên ngành điện toán đám mây tại trường ĐH Hàn Quốc”.

PGS. TS Nguyễn Ngọc Điệp (Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Vietnam): “Phát triển mạng lưới sinh viên điện toán đám mây, dữ liệu lớn và lượng tử – kết nối tri thức Việt Nam với thế giới”.

Diễn giả trình bày tại Hội thảo.

Cùng với đó, đại diện các doanh nghiệp công nghệ và các nhà nghiên cứu trẻ trình bày nhiều mô hình ứng dụng, ý tưởng khởi nghiệp và hướng kết nối giữa nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp.

Khởi đầu hành trình 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là sự kiện mở đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc gắn với các nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam, gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, an ninh mạng, robot - tự động hóa, vật liệu và năng lượng tiên tiến, y sinh học, blockchain, 5G/6G, công nghệ đất hiếm - đại dương - lòng đất, và hàng không - vũ trụ.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn.

Chuỗi hội thảo được kỳ vọng khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ trong giới trẻ, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn chuyển đổi số quốc gia 2025 – 2030.