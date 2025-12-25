Đại hội Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương: Vừa phát huy thanh niên, vừa đồng hành cùng thanh niên

SVO - Với phương châm 'mục tiêu ít, rõ, làm đến nơi đến chốn', Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt trọng tâm vào hiệu quả thực chất, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ trong không gian công tác đặc thù của khối Mặt trận.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của 238 đại biểu, đại diện cho hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn khối.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội.

Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu việc kiện toàn tổ chức Đoàn trong một không gian công tác mới, với yêu cầu ngày càng cao về tham mưu, vận động, phản biện xã hội và đồng hành cùng thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Mở ra chặng đường phát triển mới cho tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc

Phát biểu Khai mạc phiên trọng thể, anh Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, vững chắc và hiệu quả cho tổ chức Đoàn trong toàn khối.

Anh Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, Đại hội là dịp để tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

“Tuổi trẻ trong khối sẽ phát huy vai trò là lực lượng trẻ tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, phản biện xã hội, vận động quần chúng và chăm lo, đồng hành để thanh niên phát triển toàn diện”, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cũng đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ đoàn viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng tính chất đặc thù của môi trường công tác mặt trận và các đoàn thể.

Từ “đúng hướng” sang “đủ và đúng kết quả”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư ghi nhận, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn trí tuệ của tuổi trẻ thông qua các phong trào học tập, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được triển khai bài bản; đội ngũ cán bộ, đoàn viên trưởng thành từ thực tiễn phong trào từng bước trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy cho hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Phi Long đề nghị, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cần bám sát các nghị quyết của Đảng, đặc biệt kiên định ba quan điểm chỉ đạo lớn: Lấy nhân dân làm trung tâm; kết hợp dân chủ – kỷ cương – pháp quyền; lấy kết quả thực chất, đo lường được làm thước đo.

“Cần chuyển mạnh từ ‘đúng hướng’ sang ‘đúng và đủ kết quả’, từ phong trào mang tính hình thức sang hiệu quả thiết thực; xác định rõ việc gì, ai làm, bao giờ xong, đo bằng gì và kết quả ra sao”, ông Nguyễn Phi Long nói.

Theo ông, Đoàn Thanh niên trong khối vừa phải phát huy thanh niên, vừa phải đồng hành cùng thanh niên, đóng vai trò cầu nối giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước trong tham mưu cơ chế, chính sách, nhất là trong bối cảnh khoa học – công nghệ và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội theo phương châm “mục tiêu ít nhưng rõ, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ học tập”, mỗi nhiệm vụ đều phải gắn với sản phẩm cụ thể, có tác động thực chất.

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức Đoàn trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, Đại hội là dịp khẳng định vai trò, trách nhiệm và không gian cống hiến của tuổi trẻ trong việc chuẩn bị nguồn lực, nền tảng tư tưởng cho các nhiệm vụ lớn của Đảng, đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, dù mới thành lập từ tháng 6/2025, Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã sớm xác lập được phương thức hoạt động phù hợp, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, thể hiện năng lực dân vận khéo, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Trong thời gian tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn trong khối cần khai thác lợi thế đội ngũ đoàn viên đa dạng về chuyên môn, lĩnh vực công tác để tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thời đặt ra những “bài toán khó” nhằm hình thành các mô hình liên kết thực chất giữa 14 tổ chức Đoàn trực thuộc, hướng tới mục tiêu chung, việc chung, sản phẩm chung.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

“Dấu ấn của tuổi trẻ Mặt trận không đo bằng số lượng hoạt động, mà phải bằng khả năng giải quyết những việc khó, cụ thể, có kết quả đo đếm được”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Kiện toàn Ban Chấp hành khóa I

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã công bố quyết định chỉ định 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt tại Đại hội.

Anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn; chị Nông Quỳnh Ngân và anh Phan Huy Thành được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành khóa I được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa các định hướng của Đại hội bằng những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, khẳng định vai trò của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trong giai đoạn phát triển mới.