Tôn vinh tài năng trẻ khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

SVO - Những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ được tôn vinh không chỉ bởi thành tích nghiên cứu xuất sắc mà còn bởi tinh thần dấn thân, khát vọng sáng tạo và cống hiến. Đây là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường trong thời đại mới.

Tối 29/10 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ KH - CN tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025, nhằm tôn vinh những trí tuệ trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, lan tỏa tinh thần Nghị quyết 57 và khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Lan tỏa khát vọng sáng tạo, khẳng định trí tuệ Việt Nam

Tham dự lễ trao giải, có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và đông đảo đoàn viên, sinh viên Thủ đô.

Tôn vinh tài năng trẻ khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định vai trò của khoa học công nghệ là “nền tảng cốt lõi quyết định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng lớn lao và niềm tin mạnh mẽ vào trí tuệ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước bằng tri thức và đổi mới sáng tạo.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội T.Ư tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ trong khoa học công nghệ. Ông gợi mở việc định kỳ tổ chức các diễn đàn gặp gỡ đội ngũ trí thức, nhân tài Việt Nam toàn cầu, nhằm kết nối và đối thoại khoa học với giới trí thức, góp phần thu hút, trọng dụng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam cho kỷ nguyên phát triển mới.

Quả Cầu Vàng 2025: 22 năm khẳng định uy tín và sức lan tỏa

Năm 2025, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng thu hút 96 hồ sơ đăng ký, trong đó 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 34% so với năm 2024. Đáng chú ý, có 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Thụy Điển, Anh, Áo, Trung Quốc và Úc.

Các nhà khoa học nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025.

Sau các vòng xét chọn kỹ lưỡng, 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất được vinh danh thuộc 5 lĩnh vực chiến lược quốc gia:

Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và Tự động hóa (3 cá nhân);

Công nghệ Y – Dược (2 cá nhân);

Công nghệ Sinh học (1 cá nhân);

Công nghệ Môi trường (2 cá nhân);

Công nghệ Vật liệu mới (2 cá nhân).

Các công trình nghiên cứu của họ không chỉ mang giá trị học thuật mà còn gắn với thực tiễn, hướng tới giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, sức khỏe con người và phát triển bền vững, thể hiện vai trò tiên phong của nguồn nhân lực khoa học công nghệ trẻ trong thực hiện Nghị quyết 57.

Nữ sinh khoa học công nghệ – bản lĩnh và khát vọng phụng sự Tổ quốc bằng tri thức

Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 nhận được 176 hồ sơ, trong đó 130 hồ sơ hợp lệ từ 45 trường đại học, học viện trên toàn quốc, tăng gần 57% so với năm 2024.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

20 nữ sinh xuất sắc nhất được trao giải ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin, máy tính, cơ khí, điện – điện tử – viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc – công trình xây dựng.

Nhiều nữ sinh là tác giả các công bố quốc tế Q1, đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, vừa học giỏi, vừa tích cực tham gia nghiên cứu và hoạt động cộng đồng. Họ là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ nữ trí thức trẻ Việt Nam – bản lĩnh, tự tin và sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập.

Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.

Giải thưởng có sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát, khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, trường Công nghệ (ĐH Kinh tế Quốc dân).

Sau 22 năm, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, khát vọng và niềm tự hào Việt Nam. Những gương mặt được vinh danh hôm nay không chỉ đại diện cho thành tựu khoa học công nghệ của tuổi trẻ mà còn là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên làm chủ tri thức, đổi mới sáng tạo vì một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.