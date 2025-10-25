Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên ĐHQG Hà Nội xúc động tại tọa đàm 'Mưa Đỏ': 'Đó là món quà lớn nhất dành cho bọn mình'

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong khuôn khổ Ngày hội Chào tân sinh viên năm 2025, diễn ra sáng 25/10, tại Hòa Lạc, tọa đàm ‘Mưa đỏ – Hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ’, đã mang đến cho sinh viên ĐHQG Hà Nội nhiều cảm xúc sâu sắc và niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình khai mạc Ngày hội Chào tân sinh viên năm 2025, sự kiện quy mô lớn của ĐHQG Hà Nội nhằm chào đón hơn 10.000 tân sinh viên. Song song với buổi tọa đàm, hàng loạt hoạt động sôi nổi đang diễn ra như Hội trại bản sắc, Hội trại khoa học, Hội thao Thanh niên khỏe, cùng 5 tọa đàm chuyên đề về kỹ năng và sáng tạo, gồm: “Ứng dụng AI trong học tập và sáng tạo số”, “Kỷ luật bản thân – nghiêm khắc để thành công”, “Kỹ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề” và “Sức khỏe tinh thần và dinh dưỡng cho tân sinh viên”.

tat-8949.jpg
Khai mạc Ngày hội Chào tân sinh viên năm 2025, sự kiện quy mô lớn của ĐHQG Hà Nội.

Trong không khí cởi mở nhưng đầy xúc động, tọa đàm “Mưa Đỏ” trở thành điểm nhấn đặc biệt khi hàng trăm sinh viên ĐHQG Hà Nội được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện phía sau bộ phim cùng hai diễn viên của đoàn làm phim – nghệ sĩ Thúy Hà và Hoàng Long.

“Món quà lớn nhất dành cho bọn mình”

“Món quà cực kỳ to lớn cho bọn mình rồi. Và với món quà đó, chúng em rất mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện thật từ các anh chị trong quá trình làm nên sự thành công của tác phẩm”, Nguyễn Duy Anh (sinh viên ĐHQG Hà Nội) nói.

dsc-2654.jpg
Sinh viên ĐHQG Hà Nội xúc động tại tọa đàm 'Mưa Đỏ'.

Bộ phim Mưa Đỏ được các bạn trẻ xem như “một bài học lịch sử sống động” về lòng yêu nước, tinh thần hi sinh và giá trị của hòa bình. Nhiều sinh viên chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ được tiếp cận lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh một cách gần gũi, xúc động đến vậy.

dsc-2603.jpg
dsc-2654.jpg
dsc-2664.jpg
Toạ đàm thu hút rất đông sinh viên tham dự.

“Bộ phim khiến bọn mình nhận ra rằng, đằng sau chiến thắng là biết bao nỗi đau, mất mát, nhưng cũng là niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Bọn mình cảm nhận được sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam dám sống, dám hi sinh vì Tổ quốc”, Anh Thư (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) chia sẻ.

Câu chuyện phía sau vai diễn

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Thúy Hà – người vào vai mẹ Cường, đã mang đến nhiều xúc động khi kể lại quá trình hóa thân vào hình tượng người mẹ Việt Nam thời chiến: Kiên cường, bao dung và giàu đức hi sinh.

dsc-2646.jpg
Nghệ sĩ Thúy Hà.

“Khi nhận vai, tôi nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ từng tiễn con đi chiến trường mà không biết ngày trở lại. Tôi muốn khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên, cảm nhận được sự vĩ đại của những người mẹ Việt Nam: Giản dị, âm thầm nhưng phi thường”, nghệ sĩ Thuý Hà chia sẻ.

Vai diễn của chị được nhiều sinh viên bày tỏ là “chạm đến trái tim” bởi sự chân thực, mộc mạc và đầy nhân văn.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoàng Long, người đảm nhận vai Sen – chàng trai trẻ mang trong mình tinh thần dấn thân, dũng cảm và lòng trung kiên của thế hệ thanh niên thời chiến, cũng chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt.

dsc-2624.jpg
Nghệ sĩ Hoàng Long.

“Sen đại diện cho lớp thanh niên Việt Nam sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Khi nhập vai, tôi muốn khắc họa hình ảnh một thanh niên trong sáng, hồn nhiên nhưng đầy bản lĩnh – để thế hệ trẻ hôm nay có thể soi chiếu và tự hỏi: Nếu sống trong thời ấy, mình sẽ làm gì?”, nghệ sĩ Hoàng Long chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện hậu trường, buổi tọa đàm còn trở thành dịp để sinh viên bày tỏ suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước.

dsc-2613.jpg
Tọa đàm ‘Mưa Đỏ – Hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ’.

“Bộ phim là lời nhắc nhở rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của cha anh. Là sinh viên, thấy mình cần sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến để xứng đáng với thế hệ đi trước”, một sinh viên ĐHQG Hà Nội bày tỏ.

Dương Triều
