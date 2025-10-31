Sinh viên Việt Nam tại Anh bày tỏ với Tổng Bí thư quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng tri thức và sáng tạo

SVO - Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK) chia sẻ niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam xa quê hương trong buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác.

Trong không khí ấm áp, trang trọng của buổi gặp gỡ, anh Cao Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được thay mặt cho hơn 14.000 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu của Anh Quốc, trực tiếp gửi lời chào và chia sẻ những tâm tư, khát vọng của thế hệ trẻ tới Tổng Bí thư, Phu nhân và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mái nhà chung của hơn 14.000 du học sinh Việt Nam

Theo đại diện Hội, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Anh đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng về ngành học, quy tụ những bạn trẻ mang trong mình khát vọng tri thức và hoài bão vươn xa. Giữa nơi đất khách, Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK) đóng vai trò nòng cốt trong việc gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh chia sẻ trong buổi gặp gỡ Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, SVUK đã xây dựng mạng lưới hơn 51 chi hội trên toàn nước Anh, trở thành “mái nhà chung” của sinh viên Việt Nam.

Nhiều chương trình đã trở thành dấu ấn như Hội trại Thủ lĩnh, Ngày hội Việc làm, các diễn đàn tri thức, hay sắp tới là Giải thưởng ‘Sinh viên 5 tốt’ và “Sinh viên tiêu biểu trong học thuật tại Vương quốc Anh”.

Đồng hành cùng định hướng phát triển của đất nước

Trong phần phát biểu, anh Cao Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh nhấn mạnh sự đồng hành của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài, với tầm nhìn phát triển của đất nước. Sinh viên Việt Nam tại Anh nhận thức rõ những định hướng lớn mà Đảng và Nhà nước đang triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sinh viên Việt Nam tại Anh bày tỏ với Tổng Bí thư quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng tri thức và sáng tạo.

“Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng cho công cuộc phát triển đất nước. Đó cũng là định hướng để sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực hơn cho quê hương”, đại diện SVUK nói.

Theo đó, trong thời gian tới, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh sẽ tích cực tham gia phát triển 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược của Mạng lưới sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ. Hội được phân công chủ trì nhóm ngành Hàng không – Vũ trụ, phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý và Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Anh Cao Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh.

Đây là lĩnh vực gắn với thế mạnh của các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu tại Anh Quốc, mở ra cơ hội cho sinh viên Việt Nam tham gia sâu vào nghiên cứu, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo phục vụ sự phát triển đất nước.

Hiện có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam tại Anh theo học các ngành khoa học – công nghệ, thực hiện hơn 400 đề tài nghiên cứu khoa học mỗi năm. SVUK đặt mục tiêu tăng tối thiểu 10% số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến năm 2030, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 và các nghị quyết trụ cột khác của Đảng, Nhà nước.

Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành

Nhân dịp này, đại diện SVUK trân trọng đề xuất Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, đồng hành, ủng hộ hoạt động của Mạng lưới sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có SVUK.

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh.

“Dù đang học tập và sinh sống ở nơi xa, mỗi sinh viên Việt Nam tại Anh vẫn luôn hướng về Tổ quốc bằng cả trái tim và trách nhiệm của người trẻ trong thời đại mới”, anh Cao Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh.

“Chúng tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, hiệu quả để khuyến khích, thu hút du học sinh trở về cống hiến cho quê hương, biến khát vọng của thế hệ trẻ thành động lực phát triển quốc gia”, đại diện sinh viên phát biểu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, phát triển bản thân và cống hiến cho đất nước. Dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, SVUK sẽ nỗ lực xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam đoàn kết, tri thức, bản lĩnh và hội nhập”, anh Cao Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh phát biểu.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Với du học sinh Việt Nam tại Anh, đây không chỉ là dịp được gặp gỡ, chia sẻ cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, mà còn là nguồn động viên lớn lao, thôi thúc thế hệ trẻ mang tri thức, bản lĩnh và tình yêu nước để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong thời đại mới.